八點檔男星為救兒子跳橋 湖水刺骨拍到失溫...驚曝險溺瞬間

〔記者李紹綾／台北報導〕黃少祺在三立八點檔《百味人生》飾演的「趙思賢」遭亮哲設局陷害，對方更以兒子李睿紳的安危相逼，企圖迫使他讓出真實身分。面對生死抉擇，黃少祺為了保住兒子的安全與清白，選擇縱身跳下大橋。

談到這次演出，黃少祺表示，戲中感情線多寡並非他接演的關鍵，「只要角色有發揮空間、劇本夠扎實，就會拍得很過癮」。他也坦言，這次飾演委員型角色，情感表現更為內斂，反而需要透過細節堆疊角色的心理狀態，是一種不同於以往的挑戰。

適逢寒流來襲，黃少祺拍攝一場雨中跳橋戲，對體力與意志都是極大考驗。上午就得在寒風細雨中反覆走位、淋雨拍攝，體感溫度極低；下午導演一喊開拍，他幾乎沒有時間暖身，便直接下水。實際入水後才發現湖水冰冷刺骨，長時間浸泡，讓身體數度出現失溫狀況。

黃少祺苦笑說，這彷彿成了自己的「宿命」，「只要天氣一冷，我的外景戲好像特別容易遇到水」。拍攝過程中還發生一段驚險插曲，飾演潛水夫的臨演因為實在太冷，全身發抖，在將他拖出水面時一時忘了抬高頭部，導致他的臉一路浸在水中。他事後仍幽默自嘲：「原來人就是這樣溺斃的。」一句話讓現場苦笑連連，也更顯拍攝當下的緊繃與辛苦。

另外，劇中一場被林佑星人工呼吸搶救的戲碼，也讓黃少祺留下難忘回憶。他笑說這是人生第一次體驗「被人工呼吸」，卻先感受到的是對方鬍渣刺在臉上的不適感，「那個觸感真的很真實，也很難忘」。

