八點檔男星猛爆性肝炎進ICU 「暴瘦15公斤」現況曝

藝人洪毛在9月25日因肝指數飆到8000多，被診斷為猛爆性肝炎併發膽囊炎進入ICU，同時還收到了病危通知，令大眾十分擔憂。昨（3日）洪毛也在社群透露現況，宣布自己滿血復活。

洪毛昨日在臉書曬出了自己的工作側拍照，並寫下：「拍廣告~滿血回歸」，也對於為他的心的鄉親好朋友感到抱歉，不過如今他已經休養好，痊癒並回到工作崗位，承諾會繼續呈現更好的作品給大家，讓粉絲們可以繼續支持。

日前蘇晏霈就有曬出合照，替洪毛和大家報平安。（圖／翻攝自蘇晏霈臉書）

事實上，日前洪毛身體比較好時，就和蘇晏霈、林柏妤、賴芊合一起去參加了車友婚禮，當時蘇晏霈也曬出合照，並替洪毛報平安，寫下：「「毛哥也順利康復中，大家放心，我們都有好好盯他的」，如今洪毛親自和大家問候，也吸引來李國超、謝金晶、馬國弼（馬國畢）、卞慶華等人祝福。



