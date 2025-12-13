八點檔男星猛爆性肝炎險死 3個月3進ICU...拒絕再住院：寧願坐牢

洪毛瞞母再簽病危通知，忍不住哽咽。(記者李紹綾攝)

〔記者李紹綾／台北報導〕51歲八點檔綠葉演員「洪毛」吳義文昨(12日)現身李國超、高欣欣的銀髮婚宴，整個人明顯瘦了一大圈。他透露9月底身體亮紅燈，肝指數一度飆破8千，三度被發病危通知單，還被醫生當面說「你快死了」。他前後住院3個月，暴瘦15公斤，走過猛爆性肝炎、敗血症、嚴重黃疸等生死關卡，心境完全改變。

洪毛原本自認身體好、常運動，一開始只是低燒37.5度，至診所做了快篩，既不是流感也不是COVID-19，因工作忙就靠退燒藥硬撐一個月。直到有一天腳突然沒力跌倒，傷口血流不止才驚覺不對勁，他說：「還沒到家門口，4層衛生紙已濕透，血還滴到地上，沒辦法凝血。」醫師見狀立刻開國泰急診轉診單，提醒他「你很不妙」。

到急診後，洪毛做了止血、抽血檢查，醫師看到數據當場說要叫家人來，並告知他的肝指數飆到8千，得立刻住進加護病房，「這是猛爆性肝炎，你怎麼能夠自己走進來」，媽媽到院後沒多久，他立刻昏迷送進加護病房。再次醒來已是在普通病房，他才知道媽媽已替他簽下病危通知單。

洪毛(右)大病初癒，與好友馬國畢出席李國超、高欣欣婚宴。(記者李紹綾攝)

洪毛心裡也想著，既然都簽病危通知單了，「一定要讓一個人知道我現在的狀況，總不能我就這樣走了」，馬國畢接到電話後，立刻殺來醫院探望，洪毛這時才得知，原來自己昏迷了5天，「我嚇了一跳，以為只過了1天，那5天我也不知道怎麼過的」，形容昏迷看到的「跑馬燈」不是人生回顧，而是「有人在我旁邊講話，我看到媽媽、醫生、很多儀器的畫面」。

雖然肝指數逐漸下降，但洪毛持續高燒不退，一連住了兩週。他最難熬的是每天無止盡的打針與抽血，「兩手的血管都打到沒地方，後來改抽腳的血管，超痛」，身上至少留下300多個針孔，他說住院期間最怕半夜聽到病房門被打開，「因為就是輪到我要打針或抽血，我蓋著被子會哭」，自嘲那感覺真的很像「死刑犯要被拖走」。

之後洪毛轉到土城醫院，急診抽血檢查又被告知得進加護病房，原因是敗血症，「醫生說敗血症存活率只有50%，加上猛爆性肝炎更危險。」他怕媽媽承受不住，決定請侄兒代簽病危通知單。他哽咽說，醫師那時甚至跟他說：「可能沒救了。」最後他靠意志力與多位權威醫師合力救治，才撐了過來。

第三次接到病危通知是在回診時，醫生說他黃疸飆到25，「正常是0.2，再拖下去會肝硬化、最後肝癌，你可能會走。」因土城醫院副院長專長是肝非黃疸，還在研究時脫口一句「糟了！」讓洪毛嚇傻說：「大哥，你不要開玩笑，糟了是什麼意思？」醫師替他開了轉診單，他再轉到林口長庚治療，直到上周終於痊癒。

走過生死，洪毛感慨說：「身體不舒服就是警訊，不要ㄍㄧㄥ。ㄍㄧㄥ到撐不住，就是垮掉的時候。」他坦言從沒想過自己會這麼脆弱，當醫生跟他說「你快走了」，他竟然也能接受，如今他只求健康平安，「現在醫生要叫我再去住院，我會跪著求他，我寧願去坐牢，也不要再回病房。」他的手臂至今仍遍布瘀青，提醒自己也提醒大家「身體有狀況就要看醫生，不要硬撐」。

