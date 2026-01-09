八點檔男星當爸了！全家福曝光「天使寶寶3分鐘誕生」

吳政勳分享全家福。（圖／翻攝自吳政勳Instagram）





現年42歲的男演員吳政勳演過《黃金歲月》、《阿榮與阿玉》等八點檔，去年與圈外女友結婚，今（9）日突然宣佈成為新手爸爸的好消息，分享一家三口的幸福照片，開心直呼：「謝謝有你們，當爸爸了，魔羯小男孩！」

吳政勳今日在Instagram發文，宣佈當爸爸的喜訊，透露本來預產期是在下週末，但天使寶寶有自己的想法提早報到了：「產兆來得很突然，自己挑時間，減輕了媽媽的負荷，我開車路上一邊抓到院最短車時間，一邊陪著安撫，計算宮縮頻率。」

吳政勳表示，到醫院後寶寶上產台僅短短3分鐘就出生了：「哭聲傳來很不真實，這樣一路看著你，用最貼心的方式來到我們身邊，好多好多的感謝！媽咪、寶貝都辛苦了。」



