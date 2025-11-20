八點檔男星結婚3年未生子 「切心」老婆向家人抱怨

余思達遭到親友們催生。（公視台語台提供）

演員余思達在浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒《Talk Talk秀台語2》本週五（21日）播出的節目內容，不滿結婚3年的老婆牟韻潔在被親友們催生子時，竟脫口將原因歸咎於他的身上。

余思達說，他求學時期曾遭到同儕背叛，但那些都過去了沒有關係；現在最讓他切心的是結婚3年的老婆牟韻潔，他說，老婆是外省人，台語不夠輪轉，有次夫妻倆在老家跟親友團聚時，老婆獨自一人面對親友們追問何時懷孕，沒想到老婆竟然驚吐：「他有問題！」讓場面瞬間安靜。

陳隨意相當重視比賽。（公視台語台提供）

本集節目邀請演戲超過40年的資深女演員楊麗音擔任節目評審，她一出場就緊張的站錯位置，好友許效舜趕緊提醒她正確站位。她在分享挑選新鮮魚貨的內容帶到主題「用心顛倒氣惱心」時，因為說的太過投入結果突然發現自己並非參賽者而是評審，臉上不禁露出慌張表情，又被許效舜虧「你是來騙錢的嗎？」她「人人好」的性格也展現在評選標準上，讓感到被背叛的許效舜忍不住吐槽「好人都給你當就好」。

楊麗音為本週評審之一。（公視台語台提供）

本集為第二季最終賽，勝出的選手將與第一季選手們進行激烈PK，緊張的賽制和氣氛，讓選手們狀況百出，「總鋪師歌王」陳隨意光自我介紹就花分了一分多鐘，謝金晶則是卡詞口誤，種種狀況都讓現場更增添緊張氣氛，緊繃戰局，一觸即發。《Talk Talk秀台語2》每週五晚上八點於公視台語台／YT播出，當晚九點在DAY DAY台語台YT頻道進行首播。

