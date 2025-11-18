八點檔男星被打到骨裂、神經受損停工！健身教練7月才被陳天仁告性騷

劉書宏遭爆被健身教練好友蔣政打到重傷。（圖／翻攝自劉書宏臉書、YouTube）





現年38歲的男星劉書宏，演過《萌學園》、《初戀的情人》、《台灣X檔案》等影劇作品，在拍攝八點檔《百味人生》後於9月在社群發文自爆肋骨骨裂受傷，就連起身都痛不欲生；週刊今（18）日報導，指出劉書宏是因為與教練友人起口角大打出手才受傷。

根據《鏡週刊》報導，劉書宏在8月底與健身教練好友蔣政因小事起爭執，雙方大打出手，劉書宏輸給練過泰拳的對方受到重傷，一度痛到躺在地上無法起身，但因為不想丟臉所以私下收醫療費及誤工費和解，他因為肋骨受傷推掉工作、暴瘦4公斤。

劉書宏就醫照X光及超音波後才發現，不僅第十根肋骨裂開、下方肋骨也微裂，但他僅吃止痛藥緩解疼痛，後續再看腸胃肝膽科、骨科，確定有內傷且傷到神經，生活上起身、躺下都有困難，才終於接受一開始復健科建議的PRP（Platelet-rich plasma）治療。

健身教練蔣政與女友紀艾希交往多年，捲入性騷擾案又被爆動手打人事件。（圖／翻攝自蔣政Instagram）

針對這起與友人互打事件，劉書宏透過助理回覆：「謝謝你們的關心，目前恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」事實上，該名健身教練蔣政雖有交往多年的模特兒女友紀艾希，但他在7月被女星陳天仁控訴多次對她性騷擾、報警提告，如今再爆出打人事件，引起關注。

