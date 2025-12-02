八點檔男星重病進ICU 暴瘦15公斤現況曝

八點檔男星洪毛今年9月突發重病緊急送醫。（圖／翻攝自洪毛臉書）





51歲八點檔男星洪毛今年9月突發重病緊急送醫，當時肝指數飆到8000多，同時併發膽囊炎，甚至收到病危通知，在加護病房住了5天。近日，他與女星蘇晏霈、林柏妤、賴芊合合體，整個人也瘦了一大圈。

洪毛住院時，也曾透過臉書向粉絲們報平安，「抱歉讓大家擔心了，我目前還在住院治療，醫院的醫療團隊非常專業且細心，相信我很快就可以戰勝病魔和大家見面了，我一定會加油的。」

洪毛在休養一段時間後，近日出席友人的婚禮，氣色看起來非常好，還瘦了15公斤，好友蘇晏霈也發文表示，「洪毛毛哥也順利康復中，大家放心，我們都有好好盯他的。」洪毛也留言「祝大家都幸福滿滿」。

洪毛與蘇晏霈、林柏妤、賴芊合合體。（圖／翻攝自蘇晏霈臉書）

