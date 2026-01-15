八點檔男星險遭車撞飛！ 張雁名驚吐「差一秒」再見不到妻兒：簡訊救了我

四季線上／陳軒泓 報導

戲劇男星張雁名過去以《籃球火》角色走紅，也曾參與多部偶像劇演出，而近期作品則大多為八點檔戲劇，目前43歲育有一兒的他，平時除了忙於拍戲工作外，也會在網路上分享家庭日常，從社群當中可見他和家人生活過得愜意且充實，不料今（15）日他罕見PO出黑底圖，搭配著文字「生死一瞬間」讓人錯愕不已，而他也發文寫下事件始末，消息一出令許多網友都感到震驚。

張雁名突曬黑底白字，事件始末嚇壞網友（圖／翻攝張雁名Enson 臉書）

張雁名在社群分享自己遇到的驚險事件，提到稍早正準備過馬路時，差點被一輛快車撞上。回想事發過程，他表示：「剛剛在騎樓下等紅綠燈準備要過馬路，變綠燈時突然有封重要簡訊傳來，所以我在原地回傳了大概2-3秒，然後準備起步時，有台紅色轎車時速大概80吧，直接闖紅燈，在我面前呼嘯而過，揚長而去」，當下相當傻眼，更直言差一秒自己就要被撞飛，還可能因此再見不到妻兒，眼前的畫面讓他餘悸猶存。所幸最後沒有發生任何意外，張雁名也欣慰表示，還好有那封簡訊讓他停在原地，否則後果不堪設想，感謝它救了一命。

張雁名分享驚險一瞬間，嚇喊差點再見不到太太和兒子（圖／翻攝張雁名Enson 臉書）

事實上張雁名還不只經歷過一次生命的緊張時刻，過去他在《新兵日記之特戰英雄》演出排長一角，當時進行垂降訓練時，不慎從7樓高的地方高速墜落，雖有軟墊緩衝與地面的撞擊力道，仍造成腰椎有壓迫性傷害，休養了三個月才逐漸恢復健康，他也透露醫生曾說，若再差1至2公分就會傷到神經，下半身恐癱瘓，幸好沒有釀成憾事。

