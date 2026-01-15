八點檔男星險遭車撞飛！ 張雁名驚吐「差一秒」再見不到妻兒：簡訊救了我
四季線上／陳軒泓 報導
戲劇男星張雁名過去以《籃球火》角色走紅，也曾參與多部偶像劇演出，而近期作品則大多為八點檔戲劇，目前43歲育有一兒的他，平時除了忙於拍戲工作外，也會在網路上分享家庭日常，從社群當中可見他和家人生活過得愜意且充實，不料今（15）日他罕見PO出黑底圖，搭配著文字「生死一瞬間」讓人錯愕不已，而他也發文寫下事件始末，消息一出令許多網友都感到震驚。
張雁名在社群分享自己遇到的驚險事件，提到稍早正準備過馬路時，差點被一輛快車撞上。回想事發過程，他表示：「剛剛在騎樓下等紅綠燈準備要過馬路，變綠燈時突然有封重要簡訊傳來，所以我在原地回傳了大概2-3秒，然後準備起步時，有台紅色轎車時速大概80吧，直接闖紅燈，在我面前呼嘯而過，揚長而去」，當下相當傻眼，更直言差一秒自己就要被撞飛，還可能因此再見不到妻兒，眼前的畫面讓他餘悸猶存。所幸最後沒有發生任何意外，張雁名也欣慰表示，還好有那封簡訊讓他停在原地，否則後果不堪設想，感謝它救了一命。
事實上張雁名還不只經歷過一次生命的緊張時刻，過去他在《新兵日記之特戰英雄》演出排長一角，當時進行垂降訓練時，不慎從7樓高的地方高速墜落，雖有軟墊緩衝與地面的撞擊力道，仍造成腰椎有壓迫性傷害，休養了三個月才逐漸恢復健康，他也透露醫生曾說，若再差1至2公分就會傷到神經，下半身恐癱瘓，幸好沒有釀成憾事。
【看更多】
民歌天后太狂！鄭怡「一年12場」唱到全世界 迎接65歲最期待「這件事」
曾唱〈癡情玫瑰花〉爆紅！男星苦陷低潮「存款剩四位數」 暴瘦近況曝光
Lulu 散發新娘光芒變更美！和陳漢典同住曝私下互誇「這些事」
張雁名演出《新兵日記之特戰英雄》線上看▶️
【FastTV飛速看】精彩戲劇馬拉松直播👉點擊前往
更多四季線上報導
八點檔劇情真實上演！簡沛恩活了50年才知「驚人真實身世」還是方馨發現的
楊繡惠拍戲騎馬驚曝意外！ 她失手做「一舉動」當場被噴飛
《重擊人生》震撼金球獎 巨石強森、艾蜜莉布朗強勢問鼎演技大獎
其他人也在看
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 10 小時前 ・ 277
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 225
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 2
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 4
鬼鬼1歲女兒狂喊爸爸！ 曝感情現況「有認識新的人」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌活動，去年一月宣布當媽，滿周歲的女兒在日前抓周宴上，抓到了千元大鈔。她笑說，慢慢能在女兒身上看到自己的影子，不過女兒最會講的，竟然是「爸爸」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 4
周杰倫澳網被秒殺！林書豪虧「動都沒動救命啊」刪片
「周董」周杰倫14日以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，因猜拳猜輸對手，沒能先發球，結果首場就被「愛司球」光速淘汰。對此，周杰倫的好友林書豪，今凌晨拍片虧周董，不久後刪除。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 16
鬼鬼傳訊息炎亞綸沒回 被退追蹤「那是他的自由」
鬼鬼吳映潔15日出席服飾品牌代言活動，近期她與炎亞綸友誼生變的傳聞數度被提及，鬼鬼面對媒體，直言現階段就是彼此生活圈不同，「可能之後又會聯絡上。」對於炎亞綸社群的取消關注，她也淡定表示：「這是他的選擇跟自由，反正我也沒有追蹤任何人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 13
名媛公敵勾人夫4／阮經天昔同遊趙文安1關鍵秒掰 穩交現任女友全靠「低調」
回顧趙文安初登上媒體版面，是2022年7月被媒體直擊，坐在阮經天的副駕駛座上出遊，身分也跟著背景被起底，她年齡小阮經天14歲，學歷是東吳大學國貿系、倫敦藝術大學時尚行銷與傳播學系，曾經擔任過LV活動策劃，也曾在媒體業工作。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
阿sa蔡卓妍認愛小9歲健身教練！笑虧媒體：可以刪掉緋聞2字
43歲香港女星蔡卓妍（阿Sa）曾跟鄭中基秘婚，日前與交往6年的「百億富三代」石恆聰分手，最近竟霸氣認愛，公開貼照宣告正和小她9歲的健身教練Elvis（林俊賢）交往，更笑虧媒體：「可以把緋聞2字刪掉了」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
獨家／林襄傳遭莉奈冷凍！人氣下滑背後內幕大公開
據了解，林襄去年起便重新啟動個人新媒體計畫，希望藉由長時間、具完整企劃的影音內容，吸引更多女性族群關注，淡化過往以男性粉絲為主的形象。事實上，她早在五年前便已開設個人YouTube頻道，儘管近年短影音當道，林襄仍選擇回歸較長篇幅的內容形式，盼營造貼近生活、陪伴感...CTWANT ・ 1 天前 ・ 71
入境日本被帶進小房間！險遭「原機遣返」 叫賣哥疑：是否很多台灣人沒誠實
「叫賣哥」葉昇峻近日到日本參加頒獎典禮，他今（14日）在臉書發文透露，他12日抵達東京成田機場填寫入境單時，因為在是否有前科那一欄勾了「是」，差點就被拒絕入關，原機遣返，他僅忙解釋之後才終於獲得放行。但他也好奇：「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 80
「航海王」真人版第2季登場！羅賓美出新高度
「航海王」真人版第2季登場！羅賓美出新高度EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 13
媽媽說「妳長得像我偶像」！藍心湄竟撞臉王世堅 驚人狼狽照曝光
藍心湄近日分享透露自己放假時一口氣狂睡17小時，醒來後頭髮凌亂、模樣相當狼狽，沒想到媽媽一看到她竟脫口而出：「妳長得好像我偶像。」藍心湄好奇追問後才發現媽媽口中的偶像竟是立委王世堅，讓她當場傻眼。藍心湄也曬出自己頭髮凌亂、吃著飯的照片，看來跟王世堅神似，網友紛紛笑翻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
范姜彥豐不忍了！被爆婚變前「頻上牌桌」輸贏上萬 5字疑發聲表態
【緯來新聞網】台灣演員范姜彥豐近日被媒體爆料在婚變期間頻繁參與高額賭博活動，引發關注。他於14日透過緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 23
Ryu下架爭議影片 羞愧道歉：得意忘形地裝作評論家
擁有173萬訂閱數的YouTuber Ryu，近日在頻道釋出新影片《老實說，最近住在日本讓我很害怕…了解徹底改變日本國運的高市早苗》，內容談論到敏感的政治議題。影片曝光後引起許多網友質疑，Ryu後來已將影片下架，他今（13）日po出道歉回應，坦言自己在沒有足夠知識的情況下，「卻得意忘形地裝作評論家的樣子，現在回想起來真的感到非常羞愧。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 40
林依晨得意4歲女兒不爭寵「全靠3妙招」 懷孕期間就先沙盤推演
林依晨代言手遊《RO仙境傳說：世界之旅》，今出席記者會，提到自己和老公林于超過去有空玩手遊，但自從去年6月二兒子報到後，生活瞬間被育兒行程塞滿，幾乎沒有時間碰手機。她大讚7個月大的兒子是「天使寶寶」，4歲的大女兒雙子座見人就笑，對弟弟也相當疼愛，對於「姊弟關係」她下了三大苦功，深怕姊弟產生心結。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
澳網/尷尬了！周杰倫「連球都沒碰到」 首輪無奈出局
華語樂壇天王周杰倫今（14日）受邀登上大滿貫澳網，以外卡球員身分參加「一分大滿貫（1 Point Slam）」賽事，首輪對上24歲澳洲業餘冠軍約維奇（Petar Jovic），可惜對方發出一記漂亮外角Ace球，周董球都沒碰到就遭淘汰，無緣對上俄羅斯前球王梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
峮峮正式離開《飢餓遊戲》主持群！全員「哭紅雙眼」含淚歡送
中視招牌外景綜藝《飢餓遊戲》本周日、18新一集播出，將是峮峮最後一集主持，製作單位精心幫她企劃「畢業旅行」，節目重回宜蘭烏石港，這也是當初峮峮第一次加入《飢餓遊戲》主持的初始地，有著特別意義，而其他主持人孫協志、王仁甫、許孟哲和蔡黃汝，則是帶著複雜的情緒錄製這一集，節目中4人甚至不捨落淚。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
文化大學書法老師太美！竟是名模「被封林志玲接班人」 曾與舒淇飆戲
名模姚采穎擁有高挑身材，以及出眾的氣質，曾被譽為「林志玲接班人」，曾因負面新聞導致演藝事業受創。如今姚采穎投入教育工作，受邀前往中國文化大學在職進修部授課，親自教學生寫書法，美貌曝光後，不少學生直呼：「沒想到會在課堂上遇到她！」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 14