八點檔男星驚傳「3度病危」 暴瘦15公斤！近況曝光

洪毛大病一場，短短幾個月內瘦了15公斤。資料照



八點檔男星洪毛（本名吳義文）向來是本土劇中的「黃金綠葉」，曾在《市井豪門》、《愛的榮耀》、《好運來》等戲劇中以幽默演出深受觀眾喜愛。然而，他在9月突然重病住進加護病房，情況一度危急，直到近況曝光，透露他短短幾個月暴瘦15公斤，讓粉絲相當心疼。

洪毛回憶，9月某天發現解便顏色異常、身體出現悶燒不適，前往醫院檢查後，醫師當下便要求立即住院。他的肝指數竟飆到8000多、黃疸指數高達21，還併發膽囊炎，被緊急送進加護病房，第一次收到病危通知。住院前原本意識清醒，但進入加護病房後卻陷入昏迷，整整5天才醒來。

廣告 廣告

他原以為肝指數下降後病況會穩定，沒想到黃疸指數高達正常人的10倍，甚至被醫師警告「可能需要換肝」。後續轉往土城長庚醫院後才發現已引發敗血症，再度收到病危通知，病情反覆讓家人與好友十分焦急。

洪毛住院長達1個月，終於在10月中旬出院返家休養，坦言「若不是靠意志力撐過來，可能無法再見到大家。」經過1個多月調養，他的精神與氣色明顯好轉，雖然瘦了15公斤，但恢復狀況正向。日前他與蘇晏霈、林柏妤、賴芊合等好友參加車友婚禮，久違現身讓粉絲感到安心。

蘇晏霈也在臉書替他報平安，透露：「毛哥順利康復中，大家放心，我們都有好好盯著他的。」從照片可見洪毛明顯清瘦，但精神不錯，狀態逐漸恢復。

更多太報報導

男不滿女友被性騷！南下尋仇「砍死河智媛老闆」被依傷害致死起訴

凶殘復仇！天道盟角頭遭伏擊「雙腿腳筋挑斷」

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生