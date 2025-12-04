八點檔男星「墜樓」畫面流出！替身假人遭輾過 急救現場全被拍

娛樂中心／綜合報導

楊皓崴近日在八點檔《好運來》上演一段天橋跳樓戲，只見他不顧底下車水馬龍縱身一跳，畫面相當驚悚。劇中飾演楊皓崴父親的翁家明，也在社群平台公開第三視角，儘管明知是由假人上陣，仍嚇壞直呼「我的媽呀！太恐怖了吧」。

翁家明（右）與楊皓崴（左）飾演父子。（圖／翻攝自楊皓崴臉書）

翁家明分享4段側拍影片。首次拍攝時，假人撞擊貨車車尾後落地，下半身呈現不自然彎折，鞋子還因此噴飛，足見撞擊力道之大。第三次拍攝時，假人則是直接被貨車輾過，讓現場工作人員驚聲尖叫。第三段影片，記錄工作人員將假人搬移至分隔島，對它進行「急救」的過程，看得出拍攝現場的緊張。

楊皓崴「墜樓」畫面曝光。（圖／翻攝自翁家明IG）

楊皓崴替身假人遭貨車輾過。（圖／翻攝自翁家明IG）

工作人員對假人急救。（圖／翻攝自翁家明IG）

直到第四次拍攝，假人不偏不倚落在貨車上，才終於圓滿成功。翁家明寫下「完勝，第四次。大破4是不吉利的魔咒」，也分享拍攝秘辛：「哈哈，就是在試卡車的速度，紅綠燈，有時會有摩托車闖入，雖然有申請拍攝許可，但是我們沒有管制權，現場的變數很多，拍四次才成功的。」

