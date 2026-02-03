八點檔男星「暴瘦15公斤」！崩潰喊：為什麼要折磨自己

李睿紳力挺楚翔歸隊。（圖／三立）





八點檔《百味人生》劇情又加入新角色，楚翔在休息一段時間後強勢回歸，一登場就自帶故事線與話題度。他在劇中飾演「葉冠偉」，表面上是葉家長子、長孫，背後卻藏著驚人身世祕密，角色命運從一開始就註定不平靜。

葉冠偉名義上是葉文祥（沈世朋飾演）、邱雅菱（璟萱飾演）之子，他自小背負家族期待長大，實際上卻是雅菱與炳坤（林佑星飾演）的親生兒子，因當年頂替身分進入葉家，血緣關係被錯置。葉家阿嬤早已知情，卻始終對他保持距離，長年偏心真正的親孫葉冠廷（溫少淮 飾），讓冠偉在「名不正、言不順」的陰影下成長，不論再努力都難以被肯定，也讓他內心累積滿滿失落與不甘，性格層次格外複雜。

楚翔瘦身15公斤回歸演出。（圖／三立）

楚翔這次歸隊拍戲，最開心的莫過於他的私下好哥們李睿紳。李睿紳笑說，很替楚翔回來拍戲感到開心，也聽說他之前先去拍了電影，為了角色減肥、運動：「這本來就是演員該做的事，但他真的很努力。」他也打趣表示，兩人目前對戲不多：「但之後應該會搭到，因為他要跟我妹配一對。」至於楚翔是不是越來越有自信？李睿紳直言：「他一直都很有自信啦！」

談到這次「轉型」，楚翔坦言契機來自上一檔《願望》殺青後接到一部軍事題材作品，為了貼近1996年外島阿兵哥的形象，決定徹底改變自己：「那個年代的兵幾乎都是瘦又精壯型，加上是大螢幕作品，就算是小角色，也想對角色負責。」於是他展開近乎當兵等級的訓練生活。楚翔回想訓練期完全不輕鬆，從體能、單兵教練、刺槍術到砲操樣樣來，伏地挺身一做就是100下起跳，操場10圈是日常，「真的有種『我到底為什麼要這樣折磨自己』的感覺，超痛苦。」但也正因如此，他成功瘦身約15公斤，體態徹底翻轉。

對現在的自己，楚翔給出70分的評價。他笑說以前最怕拍脫衣戲，因為肚子都是肉，站在其他身材很好的演員旁邊會很自卑；現在不只體態精實，還練出微微四塊腹肌：「如果再有需要脫衣服的戲，我現在可以很有自信。」至於剩下的30分？他笑說要朝8塊肌邁進：「但那又是另一條很辛苦的路。」

這次他首度解鎖「有錢人」角色，讓他自己都忍不住笑說：「終於演到有錢人了！」同時還加入許多過去沒嘗試過的角色元素，直呼是一大突破，請觀眾期待角色後續的轉變。被問到是否想擺脫過去較為霸氣、8+9的形象，楚翔直接拜託大家：「讓我脫離一下8+9啦！」他坦言現在的斯文氣質其實很習慣，體態調整後身體也更舒服，雖然有人覺得他瘦太多，但他認為「在螢幕上其實是剛剛好」。他以前都不管三七二十一就是要吃，現在都會有控制來維持體態，也讓身體更健康一點。



