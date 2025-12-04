八點檔男星「猛爆性肝炎」險喪命 暴瘦15公斤宣布復工：滿血回歸

〔記者李紹綾／台北報導〕51歲的八點檔綠葉演員「洪毛」吳義文9月底身體亮紅燈，被緊急送醫，肝指數飆到8000多、還併發膽囊炎，住進加護病房5天，一度被醫院下達病危通知。10月中他發文報平安後，就一直低調休養，時隔一個半月，他再度在社群更新近況，開心宣布「滿血回歸」。

洪毛3日分享最新的工作側拍，透露自己已經出院、恢復得差不多，現在重返片場拍廣告。他也向大家道歉：「抱歉讓所有關心我的鄉親好朋友替我擔心了，接下來也會呈現出更多好的作品給大家，希望大家一定要繼續支持喔。」因病暴瘦15公斤的他，氣色、精神還算不錯。

其實不久前，洪毛才和蘇晏霈、林柏妤、賴芊合一起出席車友婚禮，蘇晏霈當時就跟大家報平安：「毛哥也順利康復中，大家放心，我們都有好好盯他的。」如今洪毛親自上線分享好消息，讓好友李國超、謝金晶、馬國弼(馬國畢)、卞慶華以及大批網友紛紛湧入祝福，希望他之後一切順順利利、健康平安。

