八點檔男星「被詐騙5億」險喪命 暴瘦15公斤…認了：打擊太大

洪毛瞞母再簽病危通知，忍不住哽咽。(記者李紹綾攝)

〔記者李紹綾／台北報導〕51歲八點檔綠葉演員「洪毛」吳義文昨(12日)現身李國超、高欣欣的銀髮婚宴。他受訪提到，近來挺過生死關頭，熬過3個月住院煎熬，宣布回歸民視八點檔《好運來》劇組。

洪毛住院3個月，花費約30萬，雖然瘦了15公斤，但他卻直言：「錢真的不重要了，命撿回來的！」經歷這次大病，他的人生觀徹底改變，「看很開了，什麼事都會講，也不會去跟人家爭什麼了，平安最重要」，也笑稱自己瘦下來之後，不僅變更帥，連三高都治好了，「花這30幾萬值得，帥度增加，公司的長官也說，我好像可以演別的角色了，我之前胖到有三高，現在三高都好了」。

洪毛提到，以前的自己超級ㄍㄧㄥ，覺得身體好就可以硬撐，但醫生警告他：「會生大病馬上走掉的，都是很ㄍㄧㄥ的人，再來就是運動員。」他這3個月歷經猛爆性肝炎、敗血症、嚴重黃疸等生死關卡，現在的他徹底改變作息，也聽從醫生的建議，調整睡眠時間及飲食習慣，「現在如果沒有應酬、沒有上班的話，就是9點半睡覺，早上5點就起來了。真的，蔡依林晚上9點半睡覺是很有道理的。」因為晚上9點到凌晨 3 點是內臟休息的時間，他更奉勸：「身體不舒服是警訊，有什麼狀況就去檢查，沒什麼好ㄍㄧㄥ的，就是面對。」

洪毛參與的《好運來》下週將殺青，他明天復工拍戲，笑說生病住院前，劇中的角色「歐陽輝」被大魔王翁家明騙走5億，沒想到他生病暴瘦15公斤、頭髮白一圈，反倒「意外連戲」，打趣說：「OK啦！角色的打擊太大了，誰被騙5億還能好好的？」

