八點檔男星「追愛途中遭撞失明」 何宜珊心疼「七孔進水」答應求婚

〔記者蕭方綺／台北報導〕盧彥澤在台視八點檔《寶島西米樂 傳承》中和何宜珊分手後，原本穩定的感情線全面「大風吹」引發觀眾熱議。盧彥澤隨即迎娶別人，何宜珊則在王盈凱車禍失明後，心疼對方的真心付出，點頭答應他的求婚，讓觀眾驚呼連連。劇情中王盈凱為了尋找因分手而失聯的何宜珊，苦追到深夜，卻在大雨中遭遇車禍，最終因傷勢導致失明，成為近期最虐心橋段。這場戲雨大到像颱風天，原來是劇組特別調來兩輛灑水車，打造「暴雨等級」的效果。

王盈凱回憶，被撞倒後只能平躺在地、任由大雨傾瀉：「水一直往鼻子和嘴裡灌，真的快被嗆到。」何宜珊也心疼表示：「雨大到我眼睛都快張不開了，大凱躺在那裡，應該七孔都進水了吧。」

當天雨戲拍了一遍又一遍，何宜珊即使裹著浴巾休息，全身仍不停往下滴水，她說：「水一直順著腳流，好像有蟲在爬，癢到不行。」因為擔心妝會被雨沖掉，她不時向陳玹宇確認狀態，對方也大力稱讚：「沒看過有人淋雨淋成這樣還這麼漂亮的！」給足情緒價值。

而大雨讓拍攝動作更加困難，何宜珊透露裙子因為雨水黏在腿上，拍到一半差點走光，她表示：「有一幕是大凱扶我起來，結果裙子黏住，差點一起往上扯，我只好邊演邊狂往下拉。」王盈凱也害羞說：「我當下有發現，所以立刻放手，但情緒還是得繼續演。」

《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播，晚間10點於LINE TV同步上架最新集數。

