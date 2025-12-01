八點檔男星「鬼門關前走一遭」 瘦15公斤首現身…最新病況曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕51歲演員洪毛是民視八點檔的熟面孔，他9月因身體不適緊急送醫，肝指數飆到8000、併發膽囊炎，在加護病房住了5天，一度還收到病危通知。經過2個多月休養，他瘦了15公斤，日前與蘇晏霈、林柏妤、賴芊合一起參加車友婚禮，氣色看起來相當不錯。

洪毛10月曾回憶，病情嚴重到讓他失去時間感，直到朋友前來探望、詢問日期，他才意識到自己已經躺了整整5天。對於這次健康警訊，他坦言：「都是因為自己沒有好好照顧身體。」並點出癥結：「長時間熬夜、吃東西也不太注意。」他也承認，其實身體狀況早有警訊，「有一段時間了，但我都忽略了，這次真的上了一課」。

除了向民視八點檔《好運來》劇組請假，洪毛也以自身經歷語重心長呼籲大眾：「以我為借鏡，希望所有的朋友，就是能休息的時候就多休息，吃東西不要太油太鹹，然後定期做身體檢查。」

蘇晏霈昨(1日)在臉書分享洪毛近況，從曝光的照片來看，他整個人瘦了一大圈，下顎線也變得明顯，精神和氣色還算不錯，身體恢復情況良好。蘇晏霈發文寫道：「車友結婚一定要來祝福噠！沾沾喜氣，我跟芊合趁機摸了新娘裙擺，毛哥(洪毛)跟柏魚(林柏妤)冷靜派的啥都沒做，毛哥也順利康復中，大家放心，我們都有好好叮(盯)他的，他瘦了15公斤呀。」

賴芊合留言說：「偷摸新娘的紗裙，明年一定好事喜事連連啦。」洪毛則回應：「祝大家都幸福滿滿。」

