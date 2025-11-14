八點檔男神江宏恩陪瑪利亞青年圓夢好襪好醬共創幸福年味

瑪利亞基金會「快樂襪」與「豆油伯」攜手推出「馬到成功」馬年禮盒。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

瑪利亞基金會的社會企業品牌「快樂襪」與知名醬油品牌「豆油伯」，攜手推出「馬到成功」馬年禮盒，平日熱心公益的藝人江宏恩十四日特地以快樂襪品牌大使身份親自站台，並化身暖心主廚為繪製禮盒主視覺的障礙青年翊杰一圓料理夢，豆油伯行銷總監李明芳更率先捐出一千六百瓶醬油，力挺瑪利亞快樂襪就業服務。

此次擔任快樂襪大使的江宏恩看到中度智能障礙伴隨弱視的翊杰，雖然視力不佳、無法口語表達，卻藉由藝術創作突破自身的障礙，以色彩大膽、線條獨特，活潑童趣的創作呈現他「眼中」的世界。讓人看見瑪利亞青年們的努力、感受到溫度。為了一圓翊杰「親手做料理，表達對旁人的感謝」的願望，廚藝精湛的江宏恩化身型男大廚「阿宏師」，現場指導翊杰製作拿手菜——馬鈴薯肉球佐豆油伯茶姬醬油特調香氣醬汁，並獻給藝術家賴冠仲、豆油伯總監李明芳品嚐，現場洋溢著溫暖香氣與感動氛圍。雖然翊杰視力模糊、無法以口語表達，但他以行動證明「愛與創意不需言語，料理如畫，用心便能感受幸福」。翊杰與江宏恩攜手，向社會傳遞「穿好襪、吃好料，祝大家馬到成功」的真摯祝福。

藝人江宏恩化身暖心主廚為瑪利亞青年翊杰一圓料理夢。（記者楊文琳攝）

江宏恩表示：地球上的每一個人都是獨一無二、具有價值的存在，「天生我材必有用」。今天看到瑪利亞青年展現的創意與真誠，令他深受感動，也呼籲社會大眾能給予支持。豆油伯行銷總監李明芳表示，能與瑪利亞基金會合作，看到青年們的創作力與純真心靈，是一場「最感動的交流」。瑪利亞執行長陳怡君也感性表示，快樂襪品牌五年前推出第一代產品時，就受到豆油伯以實際行動支持，李明芳總監採購快樂襪作為員工的節慶贈禮，如今又再度捐贈了一千六百瓶獲獎無數的茶姬醬油作為聯名商品，感謝有像豆油伯一樣堅持做好事的企業，一起發揮社會影響力！

瑪利亞基金會「快樂襪」五年來提供了三十七位心智障礙者獲得工作機會，織造逾三十萬雙快樂襪，回收再利用六十二萬瓶寶特瓶，減少四十公噸的碳排。長期與瑪利亞合作「藝術陪伴」的藝術家賴冠仲老師，此次再度帶領包括翊杰在內的六位瑪利亞青年共同創作聯名禮盒主視覺，翊杰以「在笑聲與幸福的圍繞中，小馬陪你勇敢向前跑！」為靈感，創作出象徵希望與勇氣的《團圓》，作品充滿動感與童趣，也成為此次聯名禮盒的視覺主角，意義非凡。邀請社會大眾一起以行動支持「馬到成功」馬年禮盒，讓「穿好襪、吃好料、做好事」成為永續行動的亮點。