八點檔男神還在幫花蓮災民！3個月持續沒停 近日送出保暖衣物幫過冬

亮哲持續三個月幫助花蓮災民不間斷。（圖／記者趙于瑩攝影）

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖今年9月發生溢流，重創光復鄉，至今仍有不少災民持續面臨生活重建的挑戰。儘管災後已過約三個月，八點檔男星亮哲仍未停下關懷腳步，近日再度親自送出一批保暖衣物，持續幫助花蓮災民度過寒冬，並宣布「光復救災計劃最後一波」順利完成。

亮哲持續三個月幫助花蓮災民不間斷。（圖／翻攝自亮哲IG)

亮哲於15日在社群平台分享近況，表示終於趕在下一波寒流來臨前，將保暖物資送到光復鄉弱勢家庭手中。他坦言，災區需求龐大，自己能力有限，無法照顧到每一個人，因此希望把來自各界的善意，轉化成最實際、最需要的協助，讓溫暖真正送到災民身邊。

在物資挑選上，亮哲展現高度用心，選擇兩件式防風防雨的機能型保暖外套。他分享，這類外套不僅冬天可保暖防水，夏天也能拆卸單穿當雨衣，實用性高。他更親自購買多款外套進行比較，最後才與廠商接洽，確保送出的物資真正符合災民需求。

亮哲也特別感謝廠商與基金會的全力協助，讓整個救災計畫得以順利完成。基金會人員轉述，許多長輩收到外套後相當開心，甚至練習比愛心拍照，溫馨畫面讓亮哲相當感動。最後，亮哲向長期站在第一線協助災民的基金會工作人員致上最高敬意，感謝他們默默付出、不求回報。他表示，穿上與災民相同的外套，彷彿也感受到同樣的溫暖，這份冬日暖陽，是一群善良的人共同努力的成果。

