八點檔真實上演！簡沛恩不姓簡 父過世意外揭身世之謎

51歲女星簡沛恩日前表示，在2025年的最後一天送走父親，昨（4）日她在社群平台有感而發，「我非常感謝那些陪在我身邊的好友與同學們，給了我一份很實在的溫暖力量，其中，最要謝謝去年才相認的表姐與姑姑。」更曝光一段宛如八點檔的身世之謎。

簡沛恩坦言，過去一直以為父親是獨子，也沒聽他說過有其他家人，「沒想到，在50歲這一年，以前拍的八點檔身世之謎，竟然真實地在我人生中上演。」而告訴她的並非是任何親戚，而是女星方馨，「2024年4月的某個夜晚，我人在東京的電車上，收到馨來自台北的訊息。」

簡沛恩進一步提到，方馨說遇到她的親戚，「妳表姐，妳爸妹妹的女兒」，甚至直言「妳其實不姓簡」。簡沛恩以為對方喝醉，立刻打電話過去，方馨在電話裡說，「妳本姓其實姓蔡，而且蔡家都知道妳，但可能妳爸沒有告訴妳，所以妳不知道。」

後來簡沛恩詢問父親才知道，原來當時簡家的阿公阿嬤膝下無子，因緣際會收養蔡家第五個男孩，也就是簡沛恩的爸爸，雖然後來父親漸漸與蔡家失去聯絡，但他依舊記得這件事情，直到生命的最後，簡沛恩與姑姑及表姐都全程相伴，「這也是我為父親做的最後一件事，希望能讓他知道，他不是孤獨的一個人，最後這一段路，他的親人與女兒都在。」



