八點檔都不敢這樣演！侯怡君被罵「小三」26年 蕭大陸護妻對峙舊愛

八點檔夫妻檔蕭大陸與侯怡君情牽超過20年，於2018年結婚，不過甜蜜的背後卻深埋男方前女友張金鳳的陰影，張女多次上節目公開指責侯是小三，侯怡君不堪名譽受損怒告張毀謗。台北地院昨（3日）開庭，傳喚3名當事人與證人出庭，當眾說出當年的複雜情感糾葛。

蕭大陸在庭上講出時間序，他說明，2000年開拍戲劇《九龍傳說》前1個月左右，和交往多年的張金鳳分手，相隔7、8個月，也就是《九龍傳說》播出末期才和侯怡君交往，兩段戀情沒有重疊。

張金鳳對蕭大陸的說法相當不滿，表示蕭當時仍對自己瘋狂追求送花，兩人的感情沒有結束，蕭大陸則駁斥，侯怡君雖然也是《九龍傳說》的演員之一，但他從不和拍戲搭檔談戀愛；另外，張女情緒不穩愛吃醋，他不敢帶她到片場，沒想到這個決定卻被懷疑出軌，女方會大鬧片場揚言要去撞車，還找徵信社跟拍，令人身心俱疲。

蕭大陸表示，當年和張女分手後，對方並未收拾放在自己住家的私人物品，也沒有把住家鑰匙還給自己，而自己心太軟未把話說絕，才讓張女認為兩人沒有分手。

張金鳳則無奈地說，蕭大陸滿口謊言，《九龍傳說》開拍時，侯怡君見到她還會喊她「大嫂」，劇組出外景時，自己還會幫男友、侯怡君準備早餐，怎知蕭大陸竟出軌侯，她認為，情侶交往9年，難免起紛爭，不算分手。

張金鳳也透過律師提供一段通話錄音，蕭大陸曾說出「給我1個禮拜處理」，張金鳳解讀，蕭在承諾要處理與侯的外遇。蕭則反駁，要處理的是與張女的關係。

侯怡君則說，拍《九龍傳說》結識蕭大陸，兩人交往前僅僅只有工作互動，譬如拍戲時會順路載她，後來她曾多次向蕭大陸確認是否單身，確認蕭與張分手後才答應交往。

侯怡君表示，她確實聽過蕭大陸和張金鳳通話，感覺這兩人很糾結，要分卻分不掉。

此外，張金鳳的鋼琴工作室前同事蔡女，以及學生邱男以証人身分出席，兩人都表示不清楚張金鳳與蕭大陸確切分手的時間，不過，蔡女曾參與徵信社車輛高速追逐蕭大陸與侯怡君車輛事件。

關於此案，法官諭知3月11日再次開庭。

