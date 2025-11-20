八點檔都不敢這樣演？瘋傳唐嫣、羅晉「各走各的」 網翻出男方過往曾6度提分手

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

中國女星唐嫣與男演員羅晉結婚7年，近期卻突然成為網路熱議焦點，網上流出疑似婚姻出現變化的傳聞，甚至有爆料指稱2人「已經分居」或「婚姻生變」。消息在微博上迅速發酵，引發大批粉絲關注，有網友直呼「八點檔都不敢這樣演！」

唐嫣今年已經41歲，自2004年以「中戲校花」身分被導演張藝謀相中，選為「奧運寶貝」後正式踏入演藝圈，之後多部作品讓她成為中國一線女星。與羅晉在2018年步入婚姻後，她專注家庭一段時間，於生下女兒後一度淡出幕前。近年則因主演《繁花》再次站上事業新高點。

然而，近日多個娛樂爆料帳號相繼表示，「朋友在大平台做綜藝，從他那兒吃瓜，內娛一對特別甜的中年夫妻其實已經離婚了」，指這對中年夫妻疑似已結束婚姻，內容語帶震驚，稱此消息讓人「再也不相信愛情了，內娛還有真情侶嗎？」雖文內未點名，但網友很快鎖定唐嫣與羅晉，導致2人名字迅速竄上微博熱搜。

部分粉絲開始整理2人自結婚以來的行程軌跡，認為夫妻倆近年工作都相當忙碌，可能因此減少互動時間，也有人猜測是否因此引發外界誤會。也翻出過去網路上曾出現羅晉與女助理互動過密的謠言，不過當時羅晉工作室已第一時間否認。

面對持續延燒的揣測，唐嫣過往曾提到2人在戀愛期間也曾有過幾次感情磨合，羅晉向她提過6次分手，她因此把羅晉趕出去，直到羅晉單膝下跪說「領導開門啦」，2人便和好了。這段舊談話也再次被網友翻出討論。不過截至目前，雙方仍未對最新傳聞做出正式回應。

