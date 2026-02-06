八點檔釀墜樓意外！資深演員曝職場內情 肋骨斷3根還繼續拍

中華民國關懷演藝人員基金會春節聯歡餐會；李志希。(記者陳奕全攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕61歲資深演員李志希今(6)日出席「中華民國關懷演藝人員基金會」舉辦的春節聯歡餐會，出身京劇世家的他這4年來多在北京與家族一起發展，而今八點檔《豆腐媽媽》替身演員墜地的工安意外引發討論，李志希也分享過去拍戲曾斷過手指、骨頭等，嘆演員工傷意外也是危險的。

李志希過在拍武打對手戲時，手抓住對方腳跟的動作竟釀意外，一個姿勢不對、拉扯間手指就斷了，「當時幾個人一起幫我掰(手指)，掰不回來，就發現是斷了。」

李志希也說拍戲受傷總是難免，肋骨還因為被撞，斷過3根，「從醫院看完回來，導演問我還可以嗎，我說還行，他就回我說吃完飯就繼續拍。所以演員真的是要很有韌性、耐性的。」

他近年多在中國工作，在那邊還有話劇巡演，三名兒女都相當優秀，大女兒、二女兒在美國念書，兒子日前代表學校參加Excel比賽拿下冠軍。

