八點檔「世堅」奶牛貓一炮而紅 網友跪求同款肉泥

民進黨立委王世堅繼"沒出息"歌曲爆紅後，如今又因為八點檔成為話題，劇中有隻奶牛貓因為名叫世堅一炮而紅，甚至有觀眾看了世堅吃肉泥，搶著要和世堅同款，為毛小孩加料，而現實生活中的王世堅，同樣也是貓奴。

八點檔《好運來》演員：「其實我家世堅，很愛吃肉泥，我就怕這裡面的成分很複雜，所以我就不敢讓牠每天吃。」

看到肉泥誘惑實在無法擋，八點檔客串貓咪名字怎麼這麼剛好，也叫世堅。

民眾：「王世堅吧因為他一直在叫王世堅，那是貓咪的名字，因為外觀嗎滿可愛的，從從容容那個嗎，滿多人都聽過的。」

不管是從從容容，還是匆匆忙忙，路上隨機一問，都能朗朗上口，就知道王世堅有多紅，就算變成貓，人氣同樣強強滾，甚至有觀眾看了八點檔，指名要小孩去買系咻啊，給毛小孩加料，網友笑稱演技這麼好的貓再加幾包肉泥，強烈建議世堅多多業配，不過，王世堅本人私底下還真的是位貓奴。

立委（民）王世堅（10.20）：「真的好乖喔，對啊對啊。」





抱著橘貓大談養貓經驗，因為自己家中也有兩隻貓，一向問政風格犀利的王世堅，碰到貓也會瞬間變成溫順鏟屎官。

立委（民）王世堅（2020.01.25）：「感冒也要吃東西喔，好吃小口，其實我從年輕時那時在做鐵工廠，有比較大的面積那時候養比較多的狗，像我現在就把我的書房改成貓房，裡面都是牠們（東西）要不然就是被子，不然就是牠們睡覺的小窩。」

繼沒出息爆紅後，如今又有貓咪也叫世堅引起迴響，世堅就像活招牌，走到哪話題跟到哪。

八點檔《好運來》演員：「世堅啊，你在哭什麼哭，沒出息。」

