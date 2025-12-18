八點檔《好運來》殺青宴！驚喜見「三代高海生」合體 藍葦華自爆親完米可白長皰疹？

四季線上/綜合報導

民視八點檔旗艦大戲《好運來》，自去年開播以來，以「天天收視第一」的傲人成績橫掃全台。在熱播滿一年之際，劇組於 17 日晚間盛大舉辦殺青宴，慶祝這場完美的長跑畫下句點。民視總經理廖季方笑稱，每天的第一名成績單就是全體團隊的「興奮劑」，製作人蕭大陸則感性表示，希望藉由這部戲在政經紛擾的當下，為全國觀眾帶動「好運馬上來」！

戲劇要好看，反派與衝突絕對是關鍵！藝人賴芊合飾演的「陳曉慧」在現場重現經典罵人橋段，氣勢強大讓粉絲大呼過癮。而飾演反派、為了出外景嗓子都吼啞了的翁家明，苦笑掏出口袋滿滿的「戰利品」——喉糖與喉片，感謝賴芊合與劇組夥伴提供的潤喉秘方。兩人精彩的「震驚五部曲」對手戲，更被網友封為演技精華。

拍戲一年多，劇組感情看似深厚，現場卻爆出逗趣的「內鬨」。林筳諭（勇兔）笑稱：「戲散人就散！」傅子純更接話：「感情好都是演出來的啦！」讓現場笑翻。而本劇的「苦主」藍葦華更與米可白當場互嗆，米可白回憶吻戲是「閉眼感受」，藍葦華卻秒回嘴：「哪有人吻戲拍完，隔天害我長皰疹！」展現出私下極好的交情。

製作人蕭大陸與侯怡君夫妻檔同台，侯怡君一改戲中「阿嬤」形象，以亮麗盛裝現身，笑稱殺青後第一件事是「回家除草」，打理新蓋好的民宿果園。而話題焦點米可白也被關心婚期，她大方表示離過婚會「審慎評估」，若有喜訊一定會通知大家。

當晚的高潮莫過於劇中三位「高海生」余政鴻、劉至翰、翁家明的首度驚喜合體，這張「三生同堂」的照片也象徵了《好運來》豐富的劇情轉折。其他實力派演員如倪齊民、楚宣、蘇晏霈、王瞳、黃文星、何豪傑、丁力騏、高群、聶秉賢、陳家逵、阿甘、蕭晴曦、何蓓蓓、吳東諺、吳政澔、宮美樂、徐千京、程雅晨等人皆盛裝出席，現場星光熠熠。

