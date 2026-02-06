八點檔《豆腐媽媽》替身重傷！未婚妻控民視冷漠、拍戲沒保險 製作方發聲明稿回擊了

民視八點檔《豆腐媽媽》驚爆工安意外。（翻攝畫面）

民視八點檔《豆腐媽媽》驚爆工安意外，劇組武行37歲蘇德揚上月20日拍攝工地動作戲時，從高樓直接墜地，摔成重傷，其未婚妻Rena今（6日）召開記者會，提出3大訴求。對此，稍早製作單位方發聲明稿做出回應。

蘇德揚的未婚妻Rena今在台北醫院召開記者會，指控未婚夫作為《豆腐媽媽》替身，拍攝時因高樓直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折，痛批民視方冷漠、拍戲沒保險，至今「一句對不起都沒有」，為此提出3大訴求，包含民視公開道歉、演藝圈好好重視工安問題，要有專業的替身演員，不要忽略替身演員安危。

未婚妻最後也希望，復原和理賠的部分，民視方能主動積極，而不是都用被動拖延的態度。針對外傳外家屬將對民視索賠600萬，Rena則否認。

針對武行37歲蘇德揚未婚妻的3大訴求，民視八點檔的《豆腐媽媽》劇組萬星傳播稍早也發聲明稿，一一做出回應。

《豆腐媽媽》劇組萬星傳播聲明稿：

此次拍攝劇情為高風險橋段，經評估需由專業武術指導來協助拍攝。

受傷的蘇先生本身是專業武行，並由武術指導轉介至劇組。於開拍前，劇組與武術指導討論拍攝內容與防護安全措施，武術指導請劇組準備四塊安全墊做為緩衝。

開拍當天為確保人員安全，劇組於現場多備一層安全墊，及劇組六位工作人員在旁保護，並詢問蘇先生保護措施是否足夠，蘇先生現場勘查後認為安全措施無虞，劇組始進行拍攝。

劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，事發迄今，劇組均與家屬積極溝通，期間家屬有提出8項理賠訴求，劇組也表示保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，並無家屬所述不聞不問之情況，特此澄清。

1/20事發日至蘇先生2/6出院當日劇組與家屬之溝通過程，整理如下：

1/20事發當下，現場AED人員立即進行傷勢評估並通報救護車；劇組人員陪同蘇先生搭乘救護車至衛生福利部桃園醫院，經與家屬討論後，將蘇先生轉至署立台北醫院就近照顧。劇組統籌親至現場了解狀況，並致贈慰問金，同時與家屬建立聯繫方式，持續表達關心。 1/21早上劇組統籌有至醫院探視蘇先生。當天下午家屬轉達統籌，聽從醫生建議進ICU進行72小時觀察。劇組於1/22早上前往醫院與家屬一起聆聽病情說明。 蘇先生於1/27轉至普通病房，1/27劇組詢問是否能探視，家屬表示該日探視已額滿。1/30劇組再次表示欲前去探視，家屬於2/1回覆於2/3再進行探視。 2/6凌晨家屬通知劇組中午要辦理出院，劇組跟家屬約好11點在醫院辦理出院手續，劇組當場繳清相關醫療費用，並致贈出院慰問金。

對於此次突發意外，劇組深感遺憾與抱歉。拍攝前已依照流程進行專業特技評估，並多次與本人確認拍攝內容與安全細節；如今仍發生受傷狀況，劇組也將負起全部責任，持續與家屬協調後續補償事宜。

