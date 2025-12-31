八點檔3姝相揪綠島跨年

錦雯、張家瑋、程雅晨相約綠島跨年。

記者戴淑芳∕台北報導

八點檔殺青後，錦雯、張家瑋、程雅晨相約綠島跨年，潛水、泡朝日溫泉，笑稱是「八點檔姊妹旅」。

錦雯、張家瑋、程雅晨因戲結緣、感情深厚，也為2026年留下難忘回憶。這次相揪到綠島跨年，錦雯表示，這已是她第6年參與「綠島海陸跨年」，今年的水底攝影師與導演是袁緒虎，光是海底拍攝團隊加上教練就超過35人，場面浩大，能再次合作讓她十分開心。

程雅晨過去曾在綠島當過小幫手，這次舊地重遊滿滿回憶。這次來如願體驗朝日溫泉，卻因錦雯的教練說：「溫泉煮過的蝦不會過敏。」她嘗試吃了一口卻立刻過敏，嚇得錦雯慌張衝去買可樂給她喝，結果程雅晨反而因為緊張抽筋，所幸泡了朝日溫泉後身體立刻舒緩，她笑說：「真的很神奇、超療癒。」

張家瑋則首次體驗綠島海底世界，熱愛拍照的她原本對潛水不太有信心，沒想到一看到海龜立刻變身潛水高手，與海龜一同暢遊拍下許多美照，直呼此行圓夢。