「八」竟然也是姓氏！全台「稀有姓氏」名單曝

在台灣，有許多民眾使用百家姓中常見的姓氏。根據內政部112年《全國姓名統計分析》，全台前五大姓氏依序為陳、林、黃、張、李，光是「陳」姓人口就高達261.8萬人，佔全國比例11.21%。然而，台灣還有許多只有極少數人使用的姓氏。為了讓稀有姓氏文化得以被看見並延續，「稀有姓氏聯誼會」近日於台中舉辦首屆「奇緣出遇」聯誼活動，聚集全台及海外逾240位罕姓人士分享家族故事。令人驚訝的是，全國僅「1人使用」的姓氏竟多達268個，如「八」、「丙」、「唱」等，而台中前副市長令狐榮達的「令狐」姓僅存18人，更承載了千年歷史典故。





全台「罕見姓氏」台中大集合！這些「稀有族後」全台僅存1人

內政部112年統計出全台前5大姓人口眾多，陳姓甚至高達261.8萬人。（圖／翻攝自內政部）





台灣姓氏分佈極為懸殊，根據內政部112年統計，全台前5大姓人口眾多，陳姓甚至高達261.8萬人。為了守護那些少數且珍貴的稀有姓氏，「稀有姓氏聯誼會」日前於台中舉辦首屆「奇緣出遇」聯誼活動，吸引海內外240多位罕見姓氏的人參加。市長盧秀燕出席活動時指出，全國僅1人使用的姓氏竟多達268個，如「八」、「丙」、「唱」等，僅2人使用的則有115個，如「入」、「立」、「下」等。相較於「陳、林」等百萬大姓，這些罕見姓氏顯得格外珍稀。盧市長除感謝前副市長令狐榮達促成盛事，更直言活動不僅能拉近宗親距離，更彰顯了文化傳承的價值。





台中前副市長令狐榮達的「令狐」姓僅存18人，更承載了千年歷史典故。（圖／翻攝自國立臺灣師範大學官網）





聯誼會發起人令狐榮達分享，他在3年前任職市府副市長期間，因緣際會成立了「罕姓群組」，成員已從最初的十幾人擴大至超過240名。他坦言平時最常被問到的問題就是「你真的姓令狐嗎？」。事實上，這個全台僅18人的複姓歷史悠久，可追溯至戰國時代的山西古地名「令狐」，因晉國大夫魏顆受封於此而得姓。此外，另一位發起人麻高霖也帶來趣味回憶，他提到國中班上有位姓「別」的同學，兩人站在一起時，常被大家形容是「別找麻煩」。這些幽默小插曲，突顯出稀有姓氏背後的文化故事與獨特生活趣味。

