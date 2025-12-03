公主病女友想同居！被拒絕氣炸「用完就丟？」男子求救網看傻

隨著感情逐漸升溫，許多情侶可能會選擇同居一起生活。一位男子近日表示，自己住在新北板橋江子翠，是三房一廳兩衛的老公寓，女友則是苗栗公館人，交往4年以來都是約會時短住2、3天，期間家事、開銷都是他負責，女友則像公主一樣，沒想到女友上周突然說要同居，想拒絕的他才剛說要想一下，女友就當場暴走，「你是不是把我當飛機杯，用完丟掉？」，讓男子求救該如何拒絕，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛建議分手。

原PO在Dcard發文指出，他和女友日常生活完全不對盤，吃飯、花錢、作息、日常整潔全都不同，平時都是他負責洗碗、掃地、倒垃圾、叫外送，以及各種生活開銷，把女友像是公主一樣對待，兩人約會時則是女友北上短住2、3天，生活不會有摩擦，只有床事合拍，沒想到女友工作還沒找，突然就提出想同居，讓他完全措手不及。

廣告 廣告

原PO指出，當時他只能回答「我想一下」，結果女友當場暴走，「你是不是把我當飛機杯，用完丟掉？」，不過實際思考後，他認為自己完全無法應付同居生活，因此忍不住上網求救，「這種情況到底要怎麼拒絕，才不會被她罵死又不會造成世界大戰？」

對此，許多網友紛紛回應，「為什麼不分手啊？照你說除了床事外其他完全不對頻，你也無法跟她長期待在一起，那不就代表你最後也不會選擇跟她結婚走到最後」、「既然像養公主，那為何不分手？」、「在一起3、4年完全沒有溝通協調，自己要把她寵成公主，她想同居你就嫌棄成這樣，你確定你未來有要娶她？」、「除了床事其餘都合不來，那她說的也沒錯吧，你就是把她當飛機杯啊」。

更多中時新聞網報導

氣象署缺人 高山離島測站拉警報

吳申梅跟香港老公大吵 氣急返〈外家〉訴苦

返工有錢拿 提前上班再給5成補助