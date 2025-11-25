公主病言論惹議 劉世芳：盼民眾翻閱全民安全指引

（中央社記者高華謙台北25日電）「台灣全民安全指引」陸續普發至全國家戶，內政部長劉世芳昨天表示，提供錯誤訊息的人有公主病或王子病，引發討論。劉世芳今天強調，她的意思是希望大家不要視而不見，可以翻翻看這本手冊，也可以給予意見來讓他們檢討改進。

民進黨立委蘇巧慧昨天質詢劉世芳時提及，全民安全指引是教台灣人民如何面對天災人禍，卻沒談到平時如何面對錯假訊息，尤其現在安全指引已被不實訊息攻擊為是要宣示作戰、可以丟到收桶等。

劉世芳當時回應，提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，因為台灣每年有許多地震或天災，應看一下裡面內容，「我覺得提供這個訊息的人要不就是公主病、要不就是王子病，他可能是在無塵室長大的」，無論如何，所有台灣人都不是公主或王子，希望先看內容再決定要不要丟到收桶。

劉世芳今天上午出席2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇前，接受媒體聯訪。

針對公主病、王子病言論是否會覺得失言。劉世芳指出，政府製作全民安全指引就是要告訴民眾，面對台灣這麼多災變，「有準備，更安全」，從預防、災中或災後，了解怎麼獲得更好的資訊，會讓大家在應對各種大小災變時，更能有同理心照顧自己和家人。

劉世芳強調，所以她的意思是，希望大家不要視而不見，翻翻看這本手冊，給他們意見來檢討改進，這些是綜合世界各國處理危機手冊後，可以普發給全民的版本。

媒體詢問，媒體人周玉蔻質疑，要如何讓每個台灣人都願意看且看得懂。劉世芳回應，各界不同的聲音他們都有聽到，包括字太小、假訊息講得太少、或發放時有里長有不同意見等，政府都有聽到，也都是下次可以檢討改進的參考。（編輯：張若瑤）1141125