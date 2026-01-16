「公主病」真的存在！32歲女工程師身體莫名疼痛 看身心科才知罹病真相

竹科一名32歲王姓女工程師，最近工作壓力變大，身體多處開始出現莫名疼痛，症狀反覆且逐漸加劇。她奔走多家醫院，接受各種檢查都找不出病因，疼痛不僅影響生活和工作，也讓她開始擔心自己罹患重大疾病，隨之陷入低落憂鬱。

直到轉介至身心科門診，經自律神經與NIRS腦功能檢測後，才發現王小姐罹患的是臨床上經常被忽略的疾病「纖維肌痛症(Fibromyalgia)」。在接受藥物治療合併心理治療後，她長期困擾的全身莫名疼痛與明顯緩解，情緒狀態也逐步穩定。

「神秘的疼痛症」真實存在，又稱公主病

周伯翰身心醫學診所院長周伯翰醫師指出，纖維肌痛症又稱為「神秘的疼痛症」，這是一種以中樞神經疼痛調控異常為核心的慢性疾病，連知名美國藝人Lady Gaga也曾公開分享自己深受此病困擾。

（圖／Pixabay）

纖維肌痛症的典型症狀是持續三個月以上的全身性特定壓痛點感到肌肉骨骼疼痛，並伴隨慢性疲勞感、睡眠障礙（失眠、嗜睡）、認知功能下降（腦霧）、頭痛、情緒困擾（憂鬱、焦慮）等，常在心理壓力變大時症狀會加劇。部分患者還會出現手腳麻木、腸躁症、膀胱過動頻尿等自律身經失調症狀，但經過抽血和X光檢查往往正常。

由於此疾病常發生在年輕女性，常被周遭誤會患者是無病呻吟，因此又被稱為公主病，周伯翰醫師也強調，這是真實存在的神經功能失調疾病。

研究證實：疼痛與大腦前額葉功能失衡有關

周伯翰醫師分享過去曾做過研究並發表在國際期刊(Journal of clinical neuroscience)，利用近紅外光腦光譜儀（NIRS）檢測，發現纖維肌痛症患者的大腦前額葉功能顯著低下，證實此疾病和大腦前額葉功能失常有關。

前額葉功能和身體感覺統合、情緒調節、自律神經調節和認知功能有關，也因此患者常合併憂鬱、焦慮、自律神經失調或記憶力不佳等症狀，研究也顯示，患者常有要求完美、童年創傷與容易緊張的人格特質。

在治療上，纖維肌痛症需採取藥物和心理治療，常見的治療藥物包括：抗憂鬱劑與治療神經痛和肌肉鬆弛劑等藥物。此外，周伯翰醫師也建議，適當放鬆的活動，如太極、瑜伽、冥想、輕音樂等，也能達到放鬆肌肉效果。如果合併現實生活中的心理壓力或是童年創傷，心理治療更是不可或缺的一環。而針對少數合併嚴重憂鬱、治療反應不佳的患者，研究顯示，rTMS治療也有助於改善患者的憂鬱、疼痛與生活品質。

文章授權／名日文化／周伯翰身心醫學診所 周伯翰醫師

