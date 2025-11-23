公主遊輪最新星辰公主號 好萊塢巨星馬修麥康納夫婦完成擲瓶命名

【陳揚盛／綜合報導】公主遊輪最新且最具創新精神的星辰公主號（Star Princess），正式由好萊塢巨星馬修·麥康納（Matthew McConaughey）與卡蜜拉·艾爾維斯（Camila Alves McConaughey）夫婦正式命名，舉辦了延續數世紀的傳統航海命名儀式，當晚星辰公主號停靠於埃弗格雷斯港（Port Everglades）。他們用自家創立的品牌Pantalones有機龍舌蘭酒（Pantalones Organic Tequila）酒瓶擲向船首擊碎，以擲瓶儀式祈願遊輪、賓客與船員航行平安與航程順利。

星辰公主號命名慶典由旅遊與生活風格節目主持人唐恩·麥考伊（Dawn McCoy）主持，於遊輪上壯麗的公主巨蛋（Princess Arena）舉行。公主遊輪總裁格斯·安託查（Gus Antorcha）與星辰公主號船長真納羅·阿勒馬（Gennaro Arma）現場致詞，九屆葛萊美獎得主，著名創作歌手雪瑞兒·可洛（Sheryl Crow）帶來特別演出揭開序幕，最後由璀璨奪目的無人機燈光秀照亮夜空，向即將開啟阿拉斯加壯麗航季的星辰公主號獻上了最美的致意，更為典禮畫下完美的句點。

馬修·麥康納（Matthew McConaughey）與卡蜜拉·艾爾維斯（Camila Alves McConaughey）夫婦表示：「能夠延續公主遊輪過往多位命名嘉賓的傳統，並歡迎星辰公主號加入公主遊輪船隊，我們深感榮幸。我們十分期待與登上遊輪的賓客共同分享這一刻，與家人、朋友一同創造嶄新回憶，並舉杯暢飲一兩杯 Pantalones 特調雞尾酒，共同歡慶這段美好旅程。」

公主遊輪總裁格斯·安託查（Gus Antorcha）表示：「今天的命名典禮對全體公主遊輪團隊而言，是充滿自豪與喜悅的重要里程碑。星辰公主號完美展現了我們的傳承與未來，融合卓越設計、非凡體驗，以及賓客們最嚮往的探索精神。我們誠摯感謝馬修·麥康納（Matthew McConaughey）與卡蜜拉·艾爾維斯（Camila Alves McConaughey）夫婦加入公主遊輪大家庭，他們的溫暖與活力將永遠在星辰公主號上延續。」」

馬修·麥康納（Matthew McConaughey）與卡蜜拉·艾爾維斯（Camila Alves McConaughey） 夫婦加入了公主遊輪極具傳承意義的命名嘉賓名人行列，過往嘉賓包括戴安娜王妃（Princess Diana）、威爾斯王妃凱薩琳（Catherine, Princess of Wales）、奧黛麗·赫本（Audrey Hepburn）以及蘇菲亞·羅蘭（Sophia Loren）。

公主遊輪推出「藍色星期五（BLUE FRIDAY）」限時優惠，2026年及 2027年遊輪行程最高享五折優惠、加贈每房最高可獲得600美元船上消費使用金，再享特定航程第三、第四位賓客免費同行的超值促銷，即日起至12/8止。Princess Plus 與 Princess Premier 套裝（包括Wi-Fi 無線網路、飲料與船員獎勵等服務）可加購享受更超值豐富體驗。本次優惠涵蓋熱門航程，包括阿拉斯加、歐洲、日本、紐澳、加勒比海、巴拿馬運河、墨西哥、夏威夷群島、法屬大溪地、加州海岸、南美、南極洲以及世界航線。

星辰公主號2025/11/7開啟加勒比海航程，提供賓客最新娛樂亮點與特色。總噸位達 17萬7800 噸、可容納 4300 名賓客，完美展現公主遊輪一貫聞名的卓越服務精神與專業船員團隊，並匯聚多元精緻餐飲酒吧、嶄新娛樂體驗、精彩活動及尊貴奢華的舒適設施。星辰公主號在佛羅里達州羅德岱堡（Fort Lauderdale）首航前，星辰公主號已完成一次橫越大西洋首航，並於11/7開啟加勒比海航程。

2025 冬季至 2026 春季，星辰公主號將展開陽光燦爛的加勒比海航程，造訪該地區最受歡迎的目的地。隨後，遊輪將經巴拿馬運河北上前往西雅圖，開啟2026 夏季8天7 夜阿拉斯加內灣航線（Inside Passage）航程首航。星辰公主號將成為往返阿拉斯加「偉大之地（The Great Land）」最新與規模最壯觀的豪華遊輪。

