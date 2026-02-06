公佈了！2026經典賽台灣隊30人名單出爐

中信兄弟前打擊教練莎菈（Sarah Edwards）今年要去打美國女子職業棒球聯盟（WPBL）洛杉磯隊。昨天他在IG發文表示，在參加女子職棒賽事之前。先去義大利打女壘，並提及去年在中信兄弟的經歷，「徹底改變了我的人生。」

