公佈了！2026經典賽台灣隊30人名單出爐
2026第6屆世界棒球經典賽將於台灣時間3月5日至18日舉行，美國大聯盟6日上午8點透過MLB Network直播，公布各隊30人名單。台灣代表隊與日本、韓國、捷克、澳洲同在C組，比賽地點為東京巨蛋。
2026經典賽台灣隊30人名單如下：
教練團(10人):
曾豪駒、高志綱、林岳平、王建民、彭政閔、高國輝、陳江和、張建銘、陳宗宏、劉品辰
投手(16人)
徐若熙、林昱珉、古林睿煬、孫易磊、林凱威、林詩翔、陳冠宇、張奕、鄭浩均、胡智爲、曾峻岳、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸、張峻瑋、陳柏毓
捕手(3人):
林家正、蔣少宏、吉力吉撈·鞏冠
內野手(7人)：
鄭宗哲、張育成、吳念庭、江坤宇、龍恩(Jonathon Long)、李灝宇、林子偉
外野手(4人)：
陳傑憲、林安可、陳晨威、費爾柴德(Stuart Fairchild)
其他人也在看
經典賽》台裔美籍球星「龍仔」、「費仔」加入國家隊 台灣棒球寫下歷史新篇章
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊今天（6日）公布30人正式名單，其中擁有台灣血統的「費仔」Stuart Fairchild與「龍仔」Jonathon Long確定入選，成為中華隊史上首次在一級國際賽事中，出現具外國面孔的球員，為台灣棒球開啟全新篇章。2位具備大聯盟層級經驗的好手加入，不僅象徵中華隊選才視野的拓展，也為整體打擊戰力帶來實質提升。
經典賽台灣隊30人名單明揭曉 傳3投手確定入選
2026世界棒球經典賽（WBC）將在3月開打，台灣隊30人名單明（6日）就要揭曉，總教練曾豪駒昨（4日）坦言選人過程很掙扎。不過胡智為、林詩翔、莊陳仲敖等3名投手外傳已確定入選。
WBC／台灣30人名單不鬆口！曾豪駒掙扎：這時間點確實快了點
WBC世界棒球經典賽，中華隊在昨（3）日已經正式敲定最終30人名單，不過究竟誰能披上國家隊戰袍上場出戰，球迷們已經整理出預測名單。對此總教練曾豪駒受訪時也做出回應，將交給大聯盟在6號正式揭曉。
「韓國潛水艇」高永表無緣入選WBC！ 韓國隊投手群開啟「速度革命」
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導2026年世界棒球經典賽（WBC）的南韓國家隊，近日傳出陣中資深王牌「潛水艇」高永表已確定落選，這位在韓職具有高度宰制...
中職／和魔鷹成唯二洋砲 「邦力多」聽到譯名笑出來！曝來台打球感謝他
富邦悍將4日在嘉義展開春訓開訓，6位洋將全都現身，兩位新同學洋砲邦力多和洋投愛力戈受訪時除了談到加入中職的契機，邦力多聽到自己的中文名時還笑出來，認為聽起來蠻好聽的。
中信兄弟》台灣2支球隊報價 艾速特推薦陶樂選擇黃衫軍
中信兄弟2026年季前簽約29歲美國投手陶樂（Kyle Tyler），2024年在大聯盟8場登板有7場先發，陶樂3日到鹽埔中信園區報到春訓，5日受訪表示台灣職棒有2支球團報價給他，經紀人與左投艾速特（Eric Stout）都推薦選擇中信兄弟，陶樂首度到亞洲職棒打球，「期待認識台灣棒球。」
中信兄弟》莎菈先去義大利打女壘 發文感謝台灣經歷：徹底改變了我的人生
中信兄弟前打擊教練莎菈（Sarah Edwards）今年要去打美國女子職業棒球聯盟（WPBL）洛杉磯隊。昨天他在IG發文表示，在參加女子職棒賽事之前。先去義大利打女壘，並提及去年在中信兄弟的經歷，「徹底改變了我的人生。」
WBC／旅日投手月底返台進行交流賽 林岳平掛保證：一定會驚訝的！
台灣經典賽國家隊將在2月底和日本職棒福岡軟體銀行鷹、北海道日本火腿鬥士2支隊伍進行交流賽，屆時2隊的徐若熙、孫易磊和古林睿煬也會返台，對此投手教練林岳平也表示旅日選手不需擔心狀況，更叫大家要拭目以待，表示一定會感到驚訝。
中職／和「魔神龍」對調東家 「艾菩樂」4年換3隊！加盟樂天桃猿再改名
樂天桃猿5日宣布，和投手艾菩樂（Tyler Eppler）完成簽約，正式成為球隊2026球季外籍選手戰力的一員。
中職》張育成春訓立下新目標 「日文變好」替為未來鋪路
中華職棒富邦悍將今天（4日）舉行春訓開訓，近期投入備戰2026年第六屆世界棒球經典賽的「國防部長」張育成也回到母隊參與儀式。在填寫個人年度目標時，張育成特別寫下「日文變好」。他表示，除了目前球隊教練團多由日籍教練組成，希望能加強溝通外，也不排除未來有赴日發展的可能性。
經典賽／日本隊將安排包機 2月底接大聯盟球員返日備戰
日本隊在本屆世界棒球經典賽（WBC）組成豪華陣容拚連霸，參賽30人名單以大谷翔平為首，共有9名大聯盟球員。根據日本媒體《Sanspo》報導，日本武士隊正在安排包機，最快在2月底讓這些旅美球員飛回...
經典賽》中華隊30人名單公布 兩位混血好手「龍仔」、「費仔」加入、投手帶16人應戰
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊30人名單
經典賽》張育成給4度遭DFA的鄭宗哲建議 「做好自己，等待機會」
今天（4日）富邦悍將舉行開訓典禮，張育成也回到母隊出席活動，針對鄭宗哲休賽季遭4度DFA，也給了他一些建議，「現階段就是做好自己，該做的就做好，等待一個機會。」
WBC》「台灣殺手」今永昇太不在名單內！ 日本隊組豪華打線力拚2連霸
2026WBC世界棒球經典賽將於3月5日開打，日本隊昨日公布完整30人名單，最後一席交由大聯盟紅襪隊外野手吉田正尚取得，組成擁有9位大聯盟等級好手的強力打線，日本隊甚至沒有「台灣殺手」今永昇太，依舊可以組成最強日本隊。
經典賽》美國隊30人名單【2026年第六屆世界棒球經典賽】
2026年第六屆世界棒球經典賽美國隊30人名單
WBC》不再拒打！多數投手保險批准 波多黎各宣布正式確認參賽
原本傳出拒打世界棒球經典賽（WBC）的波多黎各代表隊，根據當地媒體《Primera Ola》報導，已正式確認參賽，
WBC/太空人總管證實 韓國國家隊將迎來大棒子
目前效力於休士頓太空人小聯盟的右打惠特科姆（Shay Whitcomb），今（4日）被球隊總管布朗（Dana Brown）證實，將會參加下個月開打的經典賽，而他所代表的球隊是韓國隊。
經典賽》鄭浩均期待解鎖經典賽 名單公布以平常心面對
2026年第六屆世界棒球經典賽正式名單2月6日公布，中信兄弟投手「美美」鄭浩均坦言相當期待，但仍以平常心面對，「我不會緊張，就順其自然，沒有特別一定要去爭取那個位置。」
經典賽》選秀落榜→WBC國手 林詩翔成為中職史上第一人
過去5屆WBC經典賽會內賽，從未有中職選秀落榜生入選台灣隊，1月在國訓中心投入集訓的中職球員，林詩翔、李東洺、張政禹與王博玄都曾名落孫山，今天台灣隊公布30人正選名單，林詩翔入列寫歷史新頁，李東洺、張政禹與王博玄都被刷掉。林詩翔在2022年投入選秀落榜，隔年再叩關獲台鋼雄鷹第8指名，去年豪取30次救
經典賽》中華隊9位旅外投手入選中華隊破紀錄 12強金牌投手林昱珉領銜迎戰列強
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊30人正式名單於今天（6日）公佈，其中投手群共計16人入選，旅外投手多達9位，超越2013年經典賽的8位旅外投手入隊紀錄，堪稱近年旅外戰力最齊整的一屆，可望組成史上最強中華隊投手陣容，迎戰各國列強。