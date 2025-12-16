公公亂倫性侵！怕「孫變兒」逼墮胎害死可憐媳 判決還她公道

彰化一名公公趁著兒子入監，兩度性侵媳婦，還導致懷孕。示意圖。資料照片



驚世！彰化縣一名淫公公趁著兒子坐牢，媳婦和年幼2幼孫的日常生活開銷依賴他援助，2度性侵媳婦，亂倫導致媳婦懷孕，他又誆稱「媳婦外遇」，帶媳婦去墮胎，是怕媳婦在村內會被說閒話沒面子。該名媳婦最後抑鬱而終。彰化地院近日判決，根據相關事證，認定這名淫公公犯下2個「利用權勢性交罪」，判處應執行1年6月徒刑。

這起亂倫的妨害性自主案，判決書揭露淫公公所有惡行，他趁著兒子在民國107年和民國109年入監服刑，罔顧人倫侵犯媳婦。民國111年2月間，基於利用權勢性交犯意，利用媳婦因親屬關受其扶助而隱忍屈，侵犯媳婦，且導致媳婦懷孕。

判決書揭露，同年4月間，發現媳婦懷孕，逼著媳婦墮胎，還在手術同意書的「配偶欄」及「立同意書人欄」偽造兒子簽名，並加註「願意負法律責任」字樣。同年10月二度侵犯媳婦。

媳婦指證，公公會挑家裡沒人時性侵。公公則辯稱，媳婦趁兒子服刑，與他人約會外，帶媳婦去墮胎，是怕媳婦在村內會被說閒話沒面子。該名媳婦最終在民國112年抑鬱而終。

檢警偵辦期間，加強蒐證以及補強證據，媳婦的友人也出庭為她作證。法官審酌這名男子身為公公，為滿足私慾，利用家庭權勢關係兩度性侵媳婦，造成被害人身心創傷，甚至懷孕墮胎，惡性非輕，且犯後始終否認犯行，未見悔意。分別就兩次犯行各判處有期徒刑1年，合併應執行有期徒刑1年6個月。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

