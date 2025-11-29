公公性侵媳婦懷孕！誇張冒名簽墮胎同意書 謊稱阻她「討客兄」

一名人妻在丈夫入獄服刑時，慘遭同住的公公性侵，還因此懷孕。（示意圖，Pixabay）

一名女子在丈夫服刑期間，只能仰賴公公提供生活接濟。沒想到這份援助竟成了噩夢的開端，這名色膽包天的公公竟然兩度性侵媳婦，導致她懷有身孕。為了掩蓋這樁醜聞，他親自陪媳婦去人工流產，甚至在手術同意書的配偶欄上，冒簽兒子的姓名，還大言不慚地寫下「願負法律責任」，企圖蒙混過關。儘管這名公公極力否認所有指控，辯稱是為了阻止媳婦出軌才遭報復，至於陪同墮胎則是基於擔心被鄰居說長道短，最終法官審閱相關證據，最終依利用權勢性交罪裁定判他1年6月徒刑。

判決指出，這名人妻婚後並無工作，在丈夫入獄服刑後，生活頓時沒了依靠，只能仰賴公公的金援，藉此維持自己與兩名年幼子女的生活開銷，沒想到位公公竟然起了歹念，趁機兩度對她伸出狼爪，甚至因此讓她懷了身孕。更荒唐的是，公公為了掩蓋自己的惡行，竟然親自陪同媳婦去墮胎，還大膽在手術同意書上的「配偶欄」冒簽兒子的名字，並寫下「願負法律責任」的字樣。

這樁人倫悲劇曝光後，進入司法程序，但色膽包天的公公不僅否認犯行，更扯謊辯稱為了阻止媳婦「討客兄」（意指外遇）才被誣賴，還聲稱媳婦因出軌懷孕，公公為了是「怕在村裡被說閒話、丟臉」，不得已才陪同媳婦去墮胎。另外，公公質疑媳婦若真遭性侵，在家中有其他人的狀態下，為何不反抗、不大叫。

然而，法官根據相關的物證和人證，包括墮胎時丈夫仍在獄中、不知情，以及小孫女在公公二度犯案時意外敲門，打斷公公犯行。人妻朋友也證實人妻因身心崩潰曾緊急送醫一事，認定公公的說詞矛盾且不合理，因此沒有採信。

法官審理後認為，這名公公身為長輩，本應是家庭的支柱，卻反過來利用媳婦經濟依賴和權勢關係，兩度性侵得逞，惡行非同小可。特別是導致媳婦懷孕、墮胎，對被害人造成了無法彌補的嚴重身心創傷。由於公公犯後不僅沒有絲毫悔意，還不斷地編織謊言企圖脫罪，兩次犯行分別被判處有期徒刑1年，合併執行有期徒刑1年6個月。

