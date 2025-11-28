公公性侵媳婦懷孕 陪人工流產竟稱「怕村民說閒話」

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化一名公公，兒子因案入獄服刑，跟媳婦同住的他趁機性侵對方導致懷孕，還陪媳婦到婦產科做人工流產。媳婦精神崩潰，2度鬧自殺，才在友人的陪同下到警局報案，公公被起訴。該案審理時，公公矢口否認性侵，還說媳婦外遇，肚子被外面的男人搞大，「我跟她住一起」會被村人笑、沒面子，因此才陪同人工流產。法官認為公公說詞不足採信，判處1年6月徒刑。

該案媳婦被性侵後，還得跟公公同住，精神狀況越來越差，第2次被性侵後，情緒崩潰，她把自己的遭遇告訴屏東友人，並暫住友人家，期間2度鬧自殺，就醫後發現罹嚴重憂鬱症，友人陪她去報案，公公的惡行才曝光。

廣告 廣告

判決書指出，媳婦沒有經濟能力，先生入獄後，因要扶養2名未成年的小孩，經濟上只能仰賴公公的援助。2022年2月間公公對媳婦性侵得逞，4月發現懷孕5週，媳婦在公公的陪同下到婦產科人工流產。媳婦身心受創，但不願找娘家求助，為了孩子，繼續跟公公同住，直到同年10月再被性侵，終於受不了，向屏東友人求助。

公公全盤否認媳婦的指控，他說，兒子服刑，媳婦跟外面的男人有染才懷孕。他跟媳婦同住，媳婦肚子一天天變大，他們會被村人說閒話，他才帶媳婦去流產；因為他阻止媳婦跟「外面的男人交往」，媳婦懷恨在心，才會告他性侵。

法官傳喚先生作證，先生說，他入獄3年來，爸爸都沒來面會，太太每個月初固定來面會一次，有向他提到公公會對她毛手毛腳，2022年下半年太太面會時臉色很不好，他才知太太罹患憂鬱症，太太對他說，公公若晚上喝酒，都會去敲她的門，對她動手動腳，「我是今天出庭作證，才知道太太做人工流產」。

法官表示，被告罔顧倫常，為滿足自己的性慾，竟利用媳婦經濟依賴他的權勢關係，做出2次性交惡行，其中一次還造成對方懷孕，致成媳婦身心嚴重受創，惡性非輕，判處1年6月徒刑。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

台男阿布達比轉機遭帶走 今早平安獲釋

夜店撿屍陌生女子強行嘿咻 賠90萬仍重判原因曝光

台男阿布達比轉機遭帶走 妻證實「人在杜拜警局」

少女遭男大生性侵沉默10年！成年後不忍了提告 惡狼下場曝

