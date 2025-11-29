公公緊握身分證葬身火窟！宏福苑大火奪128命 媳婦哭崩：我老爺真是聰明
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導
香港大埔宏福苑日前發生嚴重火警，奪走128條人命，一名女網友在Threads上分享家屬經歷，透露其公公不幸罹難時的最後狀況，人倒臥在廁所內、仍緊握身分證，身上則覆著2條已被打濕的棉被。她發文表示，「想強烈讚美我老爺真是聰明」，相信公公在最後時刻仍試圖保留能讓家人辨識身分的線索，令人感到心酸。
宏福苑大火釀成香港近年來最嚴重的住宅火警。火勢吞噬整棟大樓的畫面仍令許多港人難以平復，家屬承受的壓力更是難以言喻。發文者指出，結婚超過40年的公公與婆婆感情深厚，而突如其來的意外，讓婆婆從有伴相依瞬間成為孤身一人，她也呼籲身邊朋友若與她婆婆熟識，能多抽空陪伴，盼在最艱難的時刻，家屬們能感受到人情的支撐。
除了心疼公公離世，她也公開向認識丈夫的親友喊話，希望大家能多給丈夫一些力量。她說，丈夫與婆婆都深陷自責：丈夫懊悔沒有及早提醒爸爸帶上呼吸機逃生；婆婆則自責沒能陪在身旁。面對龐大後續手續與情緒拉扯，丈夫只能強撐著處理大大小小的事務，彷彿隨時都會倒下。
