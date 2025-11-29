公公裹濕被、緊握身分證 命喪宏福苑大火 媳淚：他好聰明

香港宏福苑大火帶走百條人命，另有200多人失聯，不少遺體焦黑難辨，無法身分確認。一位香港人發文指出，公公不幸在這場惡火中罹難，死時手中緊握身分證，深怕家人找不到他，難過地說公公真的很鎮定、很聰明，貼文一出令不少人感到鼻酸，期盼親屬能早日走出傷痛。

香港宏福苑大火死傷慘重，目前已知128人死亡，其中有108人於現場死亡、4人送院後不治，另16具燒焦遺體仍在現場，不排除會發現更多。死者中僅39人身分確認，89具遺體未能確切辨認。

廣告 廣告

一名香港女網友在社群平台Threads上發文表示，公公是這次大火的死者之一，當時隔壁棟著火時，外出買菜的婆婆還曾打電話提醒公公要小心，沒想到火勢竟延燒到他們住的大樓，讓恩愛40年的兩人天人永隔。原PO指出，婆婆與先生都非常自責，當時沒有叫公公逃離現場、沒有陪伴在他身邊，所有人都相當難過。

原PO說，先生事後向她轉述認屍過程，公公被發現時身上裹著兩條濕棉被，手握著身份證躲在廁所，她認為公公是擔心家人認不出他，才會緊抓著能證明自己身分的證件，原PO難過地說，公公真的很聰明又很鎮定。

貼文讓不少人感到鼻酸，直呼原PO的公公真的很聰明，懂得用沾濕棉被裹住自己，以增加生還的機會，還能在危機中冷靜分析，拿著身份證幫助家人辨認身份，平時一定是一個很為別人設想的人；也有人留言表示，看到貼文後，如果將來遇到無法逃走的災害，也知道怎麼做了，希望親屬能早日走出傷痛。

更多中時新聞網報導

凱文史貝西捲性侵沒戲拍 求名導給工作

福衛八號齊柏林衛星 今晨發射升空

高風險醫美手術列評鑑 醫界團體支持 醫師公會反對