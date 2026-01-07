公共債務降至近20年新低 基隆市政府財政穩健邁向永續

謝國樑上任屆滿三年之際，財政體質持續好轉、財政紀律成效顯著。(圖片來源/基隆市政府)

市長謝國樑上任屆滿三年之際，本府公共債務累計未償餘額已由111年底之67.04億元降至114年底之40億元，市民平均每人負擔債務亦由1.86萬元降至1.11萬元，創下自93年後、近20年來歷史新低，顯示本府財政體質持續好轉、財政紀律成效顯著。

自謝國樑上任以來，除運用中央增加的統籌分配稅款及相關補助挹注市政推動，也審慎撙節支出、積極實行開源節流措施，同時透過資金預估、專戶納入集中支付等財務調度機制，提升資金運用效率，逐年穩定降低本市公共債務，並有效兼顧財政穩定與市政發展建設。

廣告 廣告

本府未來持續推動重大建設仍可能視需要適度舉債，本府將持續強化財政紀律與資源統籌，穩健邁向財政永續發展目標。

(原始連結)





更多信傳媒報導

不甩被中國列為「台獨頑固分子」 劉世芳回應了：會繼續守護台灣

輝達發布Rubin平台 可創造出性能驚人的超級電腦

明審人工生殖法》擴大適用對象上路在即 代孕議題仍成最大爭議

