公共出借權第二階段試辦 首期補償酬金破千萬

記者劉昕翊／綜合報導

「公共出借權第二階段試辦計畫」自今年7月開放登記。文化部今（1）日表示，首期補償酬金已完成發放，共發給123家出版社、超過2500位著作人，合計約1410萬元；同為創作者的文化部長李遠更喊話，還未加入的出版社及創作者趕快上線登記，現在登記的借閱次數都將回溯至今年1月起算。

文化部表示，公共出借權核心價值在於重視公共圖書館知識傳播功能同時，兼顧國家對於出版及創作的鼓勵與支持，臺灣作為東亞第1個推動的國家，從109年由文化部與教育部共同合作，針對2間國立公共圖書館進行第1階段試辦，今年則承繼前期經驗，推出「擴及6都超過300間公共圖書館」、「納入譯者」、「簡化申請流程」及「每半年發放一次」的第二階段試辦。

登記系統自7月上線，已有超過400家出版社及4800位著作人註冊帳號、7萬筆書目完成登記；首期補償酬金以10月15日前完成登記的書目，自今年1月至8月借閱次數，每一筆借閱補償酬金3元，由著作人獲得70％（翻譯書為譯者35％）、出版社獲得30％計算，總計首期發給著作人約910萬元、出版社約500萬元補償金。

李遠指出，他一直沒有自己主動申請且「特例」要求不撥款，在出版社登記的書目中，他共有84本書在今年1至8月間共被借閱1457次，總計2911元補償酬金，相較於第一階段2間國立圖書館基礎下的3年共計624元，平均每年208元，1年足足增加近14倍。

此外，文化部指出，公共出借權第二階段試辦全年度開放登記，自明年起將固定於3月、9月發放補償酬金鼓勵尚未登記的出版社或著作人，儘速於明年2月15日前完成登記，借閱次數將回溯自今年1月起算，明年3月底前就可以領到補償酬金，並強調，目前公共出借權政策尚於試辦階段，將持續聽取各界意見與反饋，修正制度設計。

<文化部公共出借權第二階段試辦推出「擴及6都超過300間公共圖書館」、「納入譯者」、「簡化申請流程」及「每半年發放一次」，鼓勵尚未登記的出版社或著作人，儘速於明年2月15日前完成登記。（文化部提供）