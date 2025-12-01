公共出借權第2階段試辦 首期補償酬金破千萬

（中央社記者趙靜瑜台北1日電）超過300間公共圖書館共同加入的公共出借權第2階段試辦計畫，自今年7月開放登記，文化部說，首期補償酬金已完成發放，共發給123家出版社，超過2500名著作人，合計約1410萬元。

文化部今天發布新聞稿表示，公共出借權核心價值在於重視公共圖書館知識傳播功能的同時，兼顧國家對於出版及創作的鼓勵與支持。

首期補償酬金以10月15日前完成登記的書目，自今年1月至8月借閱次數，每一筆借閱補償酬金3元，由著作人獲得70%（翻譯書為譯者35%）、出版社獲得30%計算。總計首期發給著作人約910萬元、出版社約500萬元補償金。

根據文化部新聞資料，台灣作為東亞第一個推動的國家，從民國109年由文化部與教育部共同合作，針對2間國立公共圖書館進行第1階段試辦，今年則承繼前期經驗，推出「擴及六都超過300間公共圖書館」、「納入譯者」、「簡化申請流程」及「每半年發放一次」的第2階段試辦。

登記系統自7月上線，已有超過400家出版社及4800名著作人註冊帳號，7萬筆書目完成登記。同為創作者的文化部長李遠也喊話，還未加入的出版社及創作者趕快上線登記，現在登記的借閱次數都將回溯至今年1月起算。

李遠表示，他一直沒有自己主動申請且「特例」要求不撥款給他，在出版社登記的書目中，他共有84本書在今年1到8月間共被借閱1457次，總計2911元補償酬金；相較於第1階段2間國立圖書館基礎下的3年共計624元，平均每年208元，1年足足增加近14倍。

文化部分析大數據，因應公共圖書館特性，童書及青少年文學是借閱熱門項目，反應在補償酬金數據上，作者、譯者與出版社都有相對較高的收益。中華民國兒童文學學會理事長黃惠鈴表示，這回進帳4160元，很令人開心；繪本作家信子登記8本，收到8000多元，「不管是購書與借閱，都謝謝讀者的捧場」。

文化部表示，第2階段試辦計畫以國家圖書館大數據中心彙整的公共圖書館紙本圖書借閱次數，作為補償酬金計算基礎。文化部除於事前與各公共圖書館溝通相關機制外，國家圖書館亦加強數據篩選及防護機制，排除短時間大量借閱及異常數據，讓制度設計更趨公平。

文化部強調，目前公共出借權政策尚於試辦階段，將持續聽取各界意見與反饋，修正制度設計。（編輯：張雅淨）1141201