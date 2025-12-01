公共出借權首期發放1,410萬 作家驚喜：像多領普發現金

文化部公共出借權第二階段試辦計畫近日發放首期補償酬金，匯入超過2,500位著作人與123家出版社的帳戶，總額達到新台幣1,410萬元，讓不少作家與創作者打趣說「怎麼感覺像是又領到一筆普發現金！」文化部長李遠也親自喊話，呼籲還沒登記的創作者「快上車」，因為現在登記的借閱次數都將回溯至今年1月。

公共出借權試辦第二階段自今年7月正式擴大，納入六都、超過300間公共圖書館。文化部表示，公共出借權的核心價值在於兼顧圖書館知識傳播與對出版創作的實質支持，台灣也是東亞第一個推行此制度的國家，從2010年試辦2間國立圖書館起步，今年更進一步擴大規模，並加入譯者身分、簡化流程、補償金改為每半年發放一次，讓制度更完善。

文化部指出，登記系統啟動至今，已有超過400家出版社及4,800位著作人註冊，完成的書目登記量也突破7萬筆。本次發放的首期補償金以10月15日前登記完成的書目為基準，依今年1月至8月的借閱次數計算，每次借閱補償3元，其中，著作人可領70%，出版社30%(翻譯書則譯者領35%)。首期總發放約1,410萬元，其中，著作人獲得910萬元，出版社領取約500萬元。

文化部長李遠也是此次制度下的「受益者」之一。他透露，雖然自己並未主動申請，且特別註記不撥款給他，但在出版社代為登記的書目中，他共有84本被列入計算，今年1至8月間累積1,457次借閱，補償金共2,911元，相較於第一階段只有2間國立圖書館、3年加總僅624元的補償，李遠笑說，從被說「花了許多時間填資料，但最後拿到的錢只夠買3個水煎包」，到如今「真的有感」，他鼓勵所有創作者、出版社趕快登記。

若從大數據觀察全國借閱趨勢，文化部分析，童書與青少年文學仍是熱門類別，這也反映在補償金額上。兒童文學學會理事長黃惠鈴這次收到4,160元，開心表示這竟是她本月第一筆收入；繪本作家信子同樣驚喜，僅登記8本書便獲得8,000多元，他說「不論購書或借閱，都非常感謝讀者的捧場」。

文化部強調，本次試辦以國家圖書館彙整的借閱數據為準，並加強異常借閱的篩選機制，避免短時間大量借閱等不正常行為，讓制度更公平可信。公共出借權目前仍在試辦階段，文化部將持續蒐集意見、逐步調校制度。

公共出借權第二階段全年開放登記，2026年起將固定於3月與9月發放補償金。文化部提醒未登記的出版社或著作人只要在明年2月15日前完成註冊，借閱次數可回溯至今年1月起算，最快明年3月底就能收到補償金。