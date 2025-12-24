公共安全升級關鍵 中保科AI影像辨識結合派勤服務助攻城市安全

「AI語音影像管理平台」可主動AI辨識特定物件，避免人工逐格翻找影像的盲搜困境。

▲「AI語音影像管理平台」可主動AI辨識特定物件，避免人工逐格翻找影像的盲搜困境。

近日台北捷運發生隨機攻擊事件，再度凸顯大型公共運輸與人潮密集場域，在「危險預警」、「異常發報」與「精準搜尋」上的關鍵挑戰。中保科（9917）技智慧城市本部執行長周興國分析，僅依賴傳統監視設備，已難以因應瞬息萬變的公共安全風險。唯有導入AI語音影像辨識技術，並整合智能影像監控平台，打造「AI預警辨識」、「異常發報」與「精準搜尋」的「公共場域危險AI預警系統」，才能真正做到「看得懂、找得到、反應快」，掌握危機事件發生前後的關鍵黃金時間。

在事前預防與即時警戒層面，中保科技的「智能影像監控平台」則透過整合型管理監控，運用四目全景攝影機，串接人臉辨識、人流計數、車牌辨識與電子圍籬等多項AI影像分析技術，形成無人化、24小時的AI智慧防護機制。

「智能影像監控平台」不僅能透過AI辨識，即時掌握可疑人員闖入警戒區域，也可透過測溫預警型攝影機，結合聲光警示、環境溫度警戒、火點與菸火偵測、熱顯像等技術，主動預警潛在風險，偵測異常危險時發報並持續追蹤，協助場域管理單位提前介入處理，防患於未然。

針對突發意外事件發生後，往往需要在短時間內，回溯查找大量監視畫面的特定影像，中保科技推出的「AI語音影像管理平台」，結合AI語音物件及事件辨識技術，管理人員只需下達「關鍵詞彙」的語音指令，即可快速精準搜尋場域內特定物件、事件或時間區間的影像畫面，並提供錄影畫面回放功能，大幅提升調閱效率。

「AI語音影像管理平台」可主動AI辨識特定物件（如危險物品、白帽子、紅背包、黑框眼鏡等），避免人工逐格翻找影像的盲搜困境，協助相關單位在最短時間內，掌握關鍵畫面與行動軌跡，對於後續調查、決策與責任釐清具有高度助益。另一方面，AI事件辨識功能亦可延伸應用於交通事故等異常狀況，主動通報相關人員即時處理，加速應變流程，降低衝擊擴大。

中保科技智慧城市本部執行長周興國強調，AI科技的即時預警，也必須搭配專業人力的即刻派勤行動，才能真正形成完整防護網。透過24小時派勤服務，當系統偵測異常或發出警訊時，可即時派遣專業人員到場協助處理，並通知相關單位，形成「AI預警＋真人應變」的雙重守護機制，確保事件不被延誤、風險不被放大。

面對公共安全風險日益升高，中保科技未來將持續整合AI語音影像分析與智能影像監控平台，搭配24小時派勤服務，協助政府企業與相關單位強化場域安全管理，成為守護民眾安全的關鍵力量。