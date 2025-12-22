「公共安全2弊端」才讓張文趴趴走？張景森勸4招改善：智慧城市不要變成廢話

發生在19日晚間的「北捷隨機攻擊事件」受到社會高度關注，相關單位更研擬祭出因應措施；前政務委員張景森指出，喊了很多年智慧化的政府，卻被一場隨機殺人事件打回原形，雖然監視器的數量並不少，但多數仍停留在被動錄影階段，導致對緊急應變沒有太大幫助。

張景森在臉書透露，自己今（2025）年7月在歐洲的某個機場轉機期間，因為候機時間太長，因此找了航廈一處偏僻角落開始慢跑，未料不到半分鐘就被機場人員關切、制止，這才知道是被航廈裡的智慧監控系統判定為異常行為。

廣告 廣告

張文19日下午4時59分從台北車站M8出入口進入捷運站。（台北市政府警察局提供）

「這經驗讓我深深體會到，人家的機場反恐作業已經相當先進。公共場所安全系統不僅依靠監視器，更依靠即時智慧判斷和快速反應」，張景森坦言，相較之下，太平太久的台灣反而因此對公共場所的安全維護漫不經心，尤其是公共交通場站和大型公共空間的監視器也存在弊端。

另外張景森指出，雖然上述場所的監視器數量不少，但功能「停留在被動錄影階段」僅能幫忙事後辦案，因為缺乏智慧分析、即時連棟系統，導致對緊急應變沒有太大幫助，也進一步導致潛在的危險行為可能無法在最短時間內被發現與制止。

對此張景森認為，可以借鏡「智慧監控」、「即時警報」、「快速反應」以及「隱私保障」等4個方式，形成智慧、快速、精準的安全防護網；其中「智慧監控」即導入導入AI行為分析，可以偵測、追蹤異常行為，「即時警報」則是監控系統與保全、站務、警察建立即時通報機制，至於「快速反應」則是定期演練應變流程，確保異常事件能在幾分鐘內妥善處理，而「隱私保障」則是在系統運作上，兼顧個人隱私及法律規範，才能讓智慧安全既有效又合理。

更多風傳媒報導

