公共工程數位賦能論壇 推動轉型減碳

▲「公共工程數位賦能論壇」啟動儀式。

【記者 陳顗喆／台北 報導】中興工程顧問股份有限公司以實際行動支持我國公共工程邁向數位治理，於12月10日正式無償授權「專案管理資訊系統（PMIS）推廣版」及「營建管理資訊系統（CMIS）推廣版」予行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）。此舉不僅呼應政府「國家希望工程」政策方向，更展現中興工程在企業社會責任、技術創新與永續發展上的領航角色。

中興工程董事長陳伸賢表示，工程會近年積極推動公共工程全生命週期管理電子化、資料交換標準建構及公共工程雲端系統等政策，已為工程數位治理奠定穩固基礎。在此政策架構下，結合中興工程所提供的PMIS及CMIS數位平台，將有助於加速公共工程數位轉型，促進數位觀念普及，改善傳統作業模式，逐步形塑工程數位文化。

▲PMIS與CMIS系統，可作為政府與產業共用的管理基礎平台。

陳伸賢董事長說「建置電子化管理系統，到現在逐漸獲得肯定的數位化資訊管理平台，每個階段都是靠著一次次專案實際執行，持續檢討優化，所累積出來的成果。是真正的「十年磨一劍」，而且我們會永不止息持續優化，我們相信，企業的專業能力，應該要對國家有貢獻、對社會有責任。這次合作體現出來的不僅是「技術移轉」本身，而是想推動「資訊共享、共創價值」的實際行動。」

多年來，中興工程持續投入工程數位化研發，累積豐富的專案實務經驗。本次授權之PMIS與CMIS系統，係自多項工程案例中精選具高度可行性與擴充性的核心功能，內容包含完整原始碼、安裝程式及操作手冊，可作為政府與產業共用的數位作業與管理基礎平台，並保留未來模組擴充及跨系統串接的彈性。

▲公共工程數位賦能論壇，推動轉型減碳大合照。

陳伸賢董事長強調，唯有政府與民間攜手合作，臺灣公共工程才能穩健邁向智慧治理新時代。未來各單位若能依自身需求發展管理系統，並採用統一資料交換標準進行串接，將可大幅提升公共工程整體數位化水準，逐步實現工程數據治理與減碳目標。

此次簽約儀式中，雙方透過系統內建的數位查驗與電子簽名功能，即時完成簽署與時間留存，以無紙化方式完成授權契約，展現數位化作業的即時性與不可竄改性，象徵公共工程邁向數位轉型的重要里程碑。

為進一步深化合作效益，工程會與中興工程亦於日前假集思交通部國際會議中心共同舉辦「公共工程數位賦能論壇」，論壇以「2030公共工程數位治理藍圖」、「工程法規數位審查制度」及「公共工程資料整合新時代」為三大主軸，廣邀產官學界專家進行策略倡議與經驗分享，攜手推動公共工程邁向數位治理與低碳永續的新時代。 (圖／主辦單位提供)