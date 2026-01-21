公共工程金質獎 新北六都第一

行政院公共工程委員會「第廿五屆公共工程金質獎」頒獎，新北市府工務局長馮兆麟率隊前往領獎。（新北工務局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

行政院工程會第二十五屆公共工程金質獎二十一日頒獎，新北市獲得六座「公共工程品質優良獎」、一座「公共設施維護管理獎」、兩座主辦機關「特別貢獻獎」及三座個人貢獻獎共十二座獎項、六都第一，由工務局長馮兆麟率團隊前往領獎。

行政院公共工程委員會「第廿五屆公共工程金質獎」頒獎，新北市府工務局長馮兆麟（右三）率隊參加金質獎頒獎。（新北工務局提供）

馮兆麟指出，新北是全國唯一在公共工程品質優良獎、公共設施維護管理獎均獲「特優」的地方政府，養工處與新工處亦分別蟬聯「連續五屆得獎」及「連續十屆得獎」之特別貢獻獎。金質獎不僅是榮耀，更是對市府投入公共工程品質管理、落實制度化治理成果的高度肯定。

工務局表示，這次獲得六座公共工程品質優良獎，其中城鄉局「三峽國光段（二期）青年社會住宅新建統包工程」結合綠建築、智慧系統與公益設施，拿下建築類工程特優；土木類工程則是新工處「新莊快樂公園第三期闢建工程」，以全齡共融、防災與生態設計獲得優等肯定。

行政院公共工程委員會「第廿五屆公共工程金質獎」頒獎，新北市府養工處蟬聯「公共工程品質優良獎連續五屆得獎之特別貢獻獎肯定。（新北工務局提供）

新工處「新北市樹林藝文綜合行政大樓」以導入智慧維護與數位管理模式，獲公共設施維護管理獎特優。在個人貢獻獎部分，捷運工程局主秘涂貫迪、養護工程處副總工程司黃裕智及工班職人蕭柏輝獲優等。