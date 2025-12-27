公共工程金質獎 水利署榮獲7獎項

行政院公共工程委員會昨（廿七）日公布「第廿五屆公共工程金質獎」得獎名單，經濟部水利署共榮獲七件獎項，其中「公共工程品質優良獎︱水利類」特優二件、優等二件、佳作一件，以及「公共設施維護管理獎」優等一件、佳作一件，成績卓越亮眼。

水利署表示，該署榮獲第廿五屆公共工程金質獎「公共工程品質優良獎︱水利類」，共獲得「大安大甲溪聯通管工程︱大甲溪輸水管第一標統包工程」、「荖濃溪（里嶺）伏流水統包工程︱水管橋工程」二件獲得特優；「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程（一期）」、「二仁溪縱貫鐵路橋下游段整體環境營造工程（第五期）」等二件獲得優等；「房裡海堤整體環境改善工程（一）」獲得佳作。另在「公共設施維護管理獎」共有「牡丹水庫」一件獲得優等及「大羅蘭溪左岸蝴蝶公園至馬家堡段周遭設施」一件獲得佳作。

廣告 廣告

水利署指出，獲獎七件獎項各具特色如下：

一、「大安大甲溪聯通管工程︱大甲溪輸水管第一標統包工程」：中區水資源分署使用國內首創最大口徑WSP推進工法，並調整潛盾深度，降低地質影響，以利加快掘進速度，且於斷層處設置耐震設施，降低後續維運負擔。

二、「荖濃溪（里嶺）伏流水統包工程︱水管橋工程」：南區水資源分署創新以樁柱式橋墩搭配自充填混凝土施作橋墩，減少開挖深度，降低施工風險。

三、「北港溪虎尾堤段整體環境營造工程（一期）」：第五河川分署以「水岸縫合」串聯虎尾鎮古蹟、觀光、糖都、經濟等新亮點，保留大量濱溪帶植物，拉近民眾與大自然距離，且為全國首件水利國際競圖。

四、「二仁溪縱貫鐵路橋下游段整體環境營造工程（第五期）」：第六河川分署創造優質水環境並兼顧在地居民休憩、人文、生態及教育等目的之河岸親水空間，並縫合六期工程之願景。

五、「房裡海堤整體環境改善工程（一）」：第二河川分署在符合海岸安全前提下，以工程減量為方向，營造生態友善環境，建構在地歷史與產業文化之傳承。

六、「牡丹水庫」：南區水資源分署定期檢查及維護本水庫設施，為屏南地區最大小水力發電廠，並以科技監控系統全天候廿四小時監控，確保園區設施安全。

七、「大羅蘭溪左岸蝴蝶公園至馬家堡段周遭設施」：臺北水源特定區管理分署定期維護百年古圳，恢復原始風貌，提供具有在地特色之環境教育解說場域及休憩空間。

水利署表示，水利工程關係到民眾生活安全與區域永續發展。面對極端氣候與環境變遷挑戰，水利署將持續精進工程規劃設計與施工品質，並落實全生命週期管理理念，確保工程完工後能長期發揮效益，為國人打造安全、韌性與永續的水環境。