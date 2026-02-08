公共快充網路 電動車普及關鍵

受進口關稅未明朗之影響，2025年汽車市場表現略顯低迷，電動車市場亦因部分車廠正值主力產品世代更迭，另有品牌新車型導入計畫延後，使新車型供給動能有限，進而使銷售成長速度放緩，但市場對於電動車需求本身並未消失，台灣電動車累計掛牌數達13萬輛，較前一年成長約33％，顯示電動車已逐步成為台灣車市中不可忽視的結構性趨勢。

同一期間，U-POWER充電量成長93％，這意味當公共充電基礎設施持續完善，能有效降低無法安裝家用充電樁族群的使用門檻，進而提升電動車的實際採用意願。這也得出一個結論，若台灣電動車要邁向更大規模的普及，勢必要解鎖「無法設置家充」的現實限制，公共快充網路正是支撐市場持續成長的關鍵角色。

能夠實現超高速充電之前提，仰賴的是充足的電力骨幹作為後盾。U-POWER自創立之初，即洞察電動車技術趨勢，充電性能將逐步提升，選擇以高壓供電作為站點電力骨幹，從源頭確保電力供應的強度與延展性，其影響建站所需時程、額外地坪需求及更高的建站成本投入，促成實現最高充電功率的完美體驗。

U-POWER超過67％站點採用台電高壓供電，並搭配大型化專用充電場域設計，可實現同時服務多車並可確保功率分配，為長期營運與設備升級預留充足彈性，這樣的高壓電力基礎建設，猶如支撐超高速充電服務的骨幹血管，確保在面對新世代高功率車款時，提供穩定且高效的充電體驗，可以充得比較快。

隨著賓士、BMW等豪華品牌陸續導入新世代電動車產品，今年起有更多品牌引進採用800V電壓架構的新車型，車輛原廠標定的充電功率已普遍邁向330kW以上，部分車款更進一步提升至370kW，甚至上看400kW等級，對充電功率與穩定性的要求同步大幅提高，每一座站點是否具備長期支援高功率充電的能力，確保服務品質能在全台維持一致水準。

面對「高功率充電怪獸」時代，以及有高度發展曲線潛力的充電產業，U-POWER自創立之初即選擇投入門檻最高、但也最具長期價值的電力基礎建設，相較於單純追求站點數量或建置速度，充電網路的穩定性與擴充彈性，才是支撐長期營運與服務品質的核心基礎。

我們計畫在今年第1季底，各充電站點除涵蓋U-POWER高規格充電支援市售電動車原廠最高充電功率為設計原則，讓車主無論於哪一個站點充電，皆能獲得與車輛性能相匹配的最佳充電體驗，並透過多方策略合作，包括U-POWER FRIENDs充電漫遊夥伴、Dealer Charging by U-POWER展間充電服務等，總數突破108站，達到更密集的充電覆蓋率。

電動車要能普及化，充電站扮演不可或缺的推進動力，我們除持續於都會人口聚落地區穩健拓展大型充電站點，也將持續透過加盟方案以及增加U-POWER FRIENDs充電漫遊夥伴之策略擴大充電網路覆蓋，藉由滿足電動車發展所需關鍵基礎建設，讓每位車主，不論是否具備家用充電條件，都能安心使用電動車。