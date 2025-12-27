公共樓道遭佔用！男子非常手段處理 掛出阿公遺照後立刻清場

湖南某小區一名男子不滿鄰居長期在公共樓道擺放鞋架與雜物，多次溝通與求助物業無果後，將爺爺的遺照掛在樓道牆面，鄰居隨即撤走鞋架，引發網路熱議。（圖／翻攝自觀威海）

大陸湖南近日發生一起因公共樓道堆放雜物引發的鄰里糾紛。一名男子不滿鄰居長期在樓道擺放鞋架及各類物品，多次溝通與求助物業均未奏效，最終無奈將已故爺爺的遺照掛在樓道牆面上。畫面曝光後，鄰居當天便將鞋架與雜物全部撤走，事件隨即在網路上引發熱議。

綜合陸媒報導，據了解，該名男子居住在高層住宅，起初鄰居僅在自家門口放置鞋架，但隨著時間推移，雜物愈堆愈多，包括半人高的鞋架、快遞箱、塑料筐及閒置嬰兒車等，部分物品甚至接近男子家門口，影響通行動線，回家開門時必須側身通過。逢陰雨天，樓道還會散發異味，讓同層住戶感到困擾。

男子表示，事發前曾多次主動上門溝通，委婉請對方清理樓道，但鄰居不以為意，認為物品放在自家門口一側，「沒有影響到別人」。在自行協調無果後，男子又三度向小區物業反映，物業人員也多次上門勸導，卻始終未能徹底解決。鄰居有時避而不見，有時口頭答應挪走，待工作人員離開後，又將鞋架與雜物放回原處。

多方嘗試皆告失敗後，男子才出此下策，將爺爺的遺照掛在樓道，希望藉此引起對方重視。沒想到照片掛出不久，鄰居便主動將樓道清空，恢復原有通行空間。男子事後解釋，自己並非有意製造衝突，而是「實在被逼得沒辦法了」，才採取這種方式。

事件在網路上引發兩極討論。支持者認為，面對長期不講理的行為，男子的做法雖然特殊，但確實有效，也反映部分住戶缺乏公共空間意識；反對者則認為，利用逝者遺照作為「反制」手段不妥，可能讓其他住戶感到不適，也擔心因此惡化鄰里關係。

不少網友指出，公共樓道屬於全體住戶共同使用的空間，長期佔用不僅影響通行，也可能帶來安全與衛生隱患。如何在尊重彼此的前提下妥善處理此類問題，仍有賴住戶自覺、社區規範與有效協調機制。

