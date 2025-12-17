公共空間變私用？三芝遊客中心整修爆爭議 北觀處回應了

三芝遊客中心外觀。（圖／北觀處）

北海岸重要觀光據點三芝遊客中心今年完成整修後，因部分空間未對外開放，引發地方質疑遭違規改作宿舍與行政套房，掀起公共空間使用爭議。對此，交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）17日出面回應，強調整修是老舊建物修繕與功能優化，相關空間僅作備勤及緊急應變使用，遊客中心整體公共服務功能並未改變。

三芝遊客中心整修好的內部環境。（圖／北觀處）

三芝遊客中心整修後，原有展覽與參觀空間明顯縮減，甚至出現多間疑似宿舍與行政套房，引發「公共空間變私用」的質疑。民進黨議員鄭宇恩實地勘查後表示，現場原本應作為陳列與公共服務的空間，已被隔間使用，且相關用途變更疑未完成必要申請程序，要求主管機關說明並限期改善。

對此，北觀處說明，三芝遊客中心自完工迄今已超過20年，長期存在漏水、地板膨脹、木構件腐朽等安全疑慮，加上原仿唐風建築在冬雨季節易受風雨影響，導致參訪動線與展覽空間實用性不足，才推動「空間設施優化改善整理」計畫，進行必要修繕並調整動線配置。

針對外界最關切的宿舍與行政套房問題，北觀處強調，考量單位位處偏遠、夜間與假日須即時處理突發狀況，才將部分空間規劃為備勤與緊急應變值勤使用，並非作為長官私人宿舍或招待會所，亦未改變遊客中心原有的公共定位與核心功能。

北觀處也指出，疫情後北海岸旅遊型態逐漸轉變，親海活動、自行車路網與沙灘遊憩成為主流，觀光服務據點需整體盤整。目前白沙灣遊客中心已強化旅遊諮詢與導覽解說功能，未來將以淺水灣濱海遊憩廊帶為軸心，規劃設置新的資訊服務站，串聯三芝、石門濱海景點與市集廊帶，提升整體旅遊服務量能。

