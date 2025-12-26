公共自行車全車種投保 上路

台南市公共自行車全車種投保新制上路。

台南市政府積極推動公共自行車服務，自今年七月一日起實施公共自行車會員傷害險免費加保措施後，反應熱烈，交通局二十六日宣布自明年一月一日起，全市YouBike全車種全面實施投保免費公共自行車傷害險，原先沒有提供傷害險保障的單次租借服務也一併納入保障範圍，但要求使用者必須完成投保公共自行車傷害險，才能租借YouBike。

交通局長王銘德表示，從民國一一二年二月啟用YouBike系統，至今年民眾加入會員後參加投保比率已逾九成，為確保使用者騎乘時安全及權益，從明年元旦起須先完成免費加保「公共自行車傷害險」才能繼續租借YouBike 2.0與YouBike 2.0E，尚未完成投保的會員盡速透過微笑單車官方網站或ＡＰＰ登入YouBike會員完成「公共自行車傷害險」免費加保作業。須注意被保險人必須是票卡實際使用者才能獲得保險資格，完成保險後在全臺YouBike系統服務的縣市騎乘YouBike皆能享有傷害險保障。

騎乘YouBike前已免費加保公共自行車傷害險者，在騎乘YouBike期間若遭受意外傷害事故，致身體蒙受傷害導致死亡、失能或住院時，可憑相關醫療文件向保險公司申請保險理賠，最高理賠金額一百萬元（未滿十五歲者僅提供喪葬費用及失能保險金），住院日額最高一千元。