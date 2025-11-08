公共自行車變身「防詐騎兵」！雲林MOOVO站點全面啟動
〔記者李文德／雲林報導〕近年來詐騙手法層出不窮，隨著數位科技及網路交易普及化，詐團也跟著轉型，為提升民眾防詐意識，雲林縣地方檢察署今年11月起結合縣內MOOVO公共自行車系統，啟動創意宣傳活動，把防詐標語貼在車身，盼觀念能夠深植民眾觀念。
雲林縣2023年8月導入MOOVO公共自行車系統，率先在斗六試辦，隔年擴大虎尾、西螺、斗南共140個站點，今年度再增加土庫、北港、口湖、水林，目前總計約有215處站點，超過1300輛自行車，累計使用人次超過百萬。
雲檢檢察長黃智勇表示，11月3日起，結合MOOVO公共自行車系統，在全縣租賃站啟動「騎出防詐意識」創意宣傳活動，將「詐騙零容忍」等防詐標語融入自行車車身，讓防詐觀念隨著民眾穿梭街巷、深入社區。
雲林地檢署指出，根據運量統計，縣內MOOVO公共自行車使用最頻繁的站點集中於斗六火車站前站、民生公園、斗六家商、斗六高中及雲林科技大學等地，盼能讓年輕學子與外來旅客在騎乘間自然接觸防詐資訊，提升辨識與防範能力。
雲林縣警局長黃富村表示，目前全國有4位民眾因欲領取普發1萬元而受騙，手法主要有歹徒假冒公務機關、假檢警等單位來電，向被害人謊稱個資外洩，遭冒用來申辦金融帳戶，需配合檢警清查金流、帳戶監管等；再者就是傳送詐騙簡訊、郵件，夾帶釣魚網站連結，誘導急需領取一萬元的民眾點擊。雖現尚無縣民受害，但會組成專案小組蒐報假訊息，守護鄉親安全。
更多自由時報報導
鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐
鳳凰颱風最新路徑潛勢圖曝光！「這天」可能從台灣西南部登陸
「鳳凰」颱風最快今增強為中颱！下週日晚間起變天
鳳凰恐成強颱！颱風論壇：預計將穿越台灣上空
其他人也在看
嘉市舊興中派出所變身 西門交誼創新所啟用
嘉義市政府推動舊城區再生計畫，將位於古諸羅城西門區、坐落於光華路、興中街及中正路三條路交會處的舊興中派出所，轉型為「西門交誼創新所」，導入青年創業進駐機制與數位游牧工作模式，為舊城區引入青年與創意能量，帶動產業提升。西門交誼創新所昨天啟用，市長黃敏惠說，市府團隊透過設計、美學與生活的融合，以十大旗艦自由時報 ・ 10 小時前
英中外長6日通話 (圖)
英國外交大臣古柏6日與中國外交部長王毅通話，中國外交部稱王毅是「應約」通話，英國外交部迄今未發布談話紀要。圖為英國外交部。中央社 ・ 10 小時前
二林樂活運動館3.5億到位明年工程發包 鎖定中科園區人潮
彰化縣政府最近在台中市舉辦「二林樂活運動館」招商說明會，預計明（2026）年初辦理工程發包，力拚2028年上半年完工。縣府表示，二林樂活館是縣內第5座縣立運動館，目前正進入細部設計階段，總工程經費3.5億元，中央補助1億元、縣府自籌2.5億元，經費已到位，希望明年順利發包，如期完工。自由時報 ・ 10 小時前
路基流失！ 台鐵平溪線「明年1月底前」全線停駛
台鐵支線受日前強降雨影響，出現邊坡滑動、擋土牆位移及路基流失等現象，台鐵因此宣布平溪線到明年1月底前全區間都停駛。台鐵昨(7)日傍晚表示，平溪線因受強降雨影響，短期內路線無法修復，為工程搶修需要及確保...華視 ・ 10 小時前
天天叫寶貝！妹子問「我叫什麼名字」男友回1句她瞬間傻眼 結局超展開
隨著科技日新月異，人們越來越依賴手機社交，交友軟體也成為許多單身男女的脫單工具。部分人習慣使用暱稱匿名聊天，久而久之，甚至連對方的本名都忘了。一名妹子抱怨，自己與男友感情甜蜜、天天互稱「寶貝」，沒想到在玩快問快答時，男友竟答不出她的名字，還理直氣壯地說「太久沒講忘了」，讓她氣炸直呼：「根本不尊重人！」貼文曝光後，掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 2 小時前
中信盃黑豹旗》科班對決出現戲劇性結尾！ 陽明在領先平鎮下被「沒收比賽」
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）在北部三重棒球場登場，最後一場比賽上演「科班對決」，由桃園市平鎮高中迎戰台北市陽明高中。不過，本場比賽意外發生大烏龍：陽明高中在2：1領先的情況下，於3局下遭裁判裁定敗北，引發現場譁然。TSNA ・ 4 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 15 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 2 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 1 天前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 1 天前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 10 小時前
鄭麗文追思「共諜」！蔡正元也不挺：國民黨改名「中國國民投降黨」
國民黨新任黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖追思活動，但該活動紀念對象包括中國共諜吳石、朱楓等人，引起爭議。連前國民黨立委蔡正元都開嗆，作為中國國民黨主席要祭拜這些準備顛覆國民黨政府的「英雄」，中國國民黨從今以後改名為「中國國民投降黨」可能更名符其實。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
張忠謀缺席台積電運動會 94歲的他抗癌靠「每天吃一片木瓜」
94歲的台積電創辦人張忠謀今天身體微恙，臨時缺席台積電運動會，讓人關心他的健康狀況。張忠謀養生有一套，包括生活規律、固定運動、飲食清淡，其中早餐必吃一片木瓜，不但改善他長年的胃病，同時也具有抗癌效果。中天新聞網 ・ 5 小時前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
鳳凰恐達「非常強颱」！日本氣象廳預測最新路徑 南台灣納暴風警戒區
鳳凰颱風來勢洶洶，路徑備受關注。據氣象署今（7）晨8時觀測，鳳凰正以每小時25公里速度，向西北西進行，有增強為中度颱風的趨勢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前